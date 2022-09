La Unió Europea espera que Rússia respecti els contractes de subministrament de gas existents, però està preparada per afrontar el desafiament si no ho fa, va assegurar ahir el comissari econòmic Paolo Gentiloni. Quan se li va preguntar sobre el tall del subministrament del gasoducte Nord Stream 1, Gentiloni va dir que «no tenim por de les decisions de Putin. Demanem que respectin els seus contractes, però si no ho fan, estem a punt per reaccionar».

Gentiloni va parlar després que Rússia eliminés la data límit d’ahir per reprendre els subministraments a través d’aquesta important ruta de gas a Alemanya, cosa que encara fa més difícil a Europa poder assegurar el combustible per a l’hivern. En aquest sentit, Gentiloni va fer referència als alts nivells d’emmagatzematge de gas a tota la UE i els plans per reduir el consum d’energia com un senyal que el continent s’estava preparant per als mesos més durs.

En paral·lel, Siemens Energy, empresa encarregada del manteniment de les turbines de Nord Stream 1, va comunicar ahir que no ha rebut l’encàrrec de fer treballs de manteniment en l’esmentat gasoducte, després que Gazprom digués que no estava disponible per fer reparacions. «Independentment d’això, ja hem assenyalat diverses vegades que hi ha prou turbines addicionals disponibles a l’estació compressora de Portovaya perquè funcioni Nord Stream 1», va dir un portaveu de la companyia.