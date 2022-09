Els bancs no han estat tradicionalment gaire actius en portar a la justícia lleis que els perjudiquen. Però tot apunta que això canviarà amb el nou impost anunciat per Pedro Sánchez al juliol. El sector el considera inconstitucional en el disseny actual. I mentre espera els canvis que pugui experimentar la proposició de llei durant el tràmit parlamentari, la idea més estesa ara per ara és recórrer-lo als tribunals. Podria ser, això sí, una batalla molt llarga, de fins a vuit anys, segons apunten fonts financeres.

Com que es tracta d’una proposició de llei, només la podrien portar al Tribunal Constitucional, una vegada aprovada, els grups parlamentaris o un col·lectiu d’almenys 50 diputats o 50 senadors. Els bancs tenen una mínima esperança que el PP o Vox ho fessin, però ho veuen molt poc probable pel cost electoral. Fonts de la direcció del PP no aclareixen si presentaran o no aquest recurs, informa Pilar Santos. Asseguren no saber les «particularitats de l’impost» i demanen temps per prendre la decisió. En tot cas, donen per fet que el grup presentarà esmenes «per millorar tot el que sigui possible» el gravamen.

Esmenes beneficioses

Els bancs, precisament, treballen per intentar influir en les esmenes d’alguns grups parlamentaris, amb objectius com aconseguir rebaixar el nivell d’ingressos mínim que obliga a pagar el gravamen. Si ho aconsegueixen, un nombre més gran d’entitats es veurien afectades, cosa que intenten aconseguir les més grans per no veure’s perjudicades competitivament.

En qualsevol cas, el que sembla més probable és que els bancs hagin d’esperar fins a la primera liquidació avançada de l’impost al febrer per acudir als tribunals. Aleshores podran al·legar que el gravamen va en contra de la Carta Magna i demanar als jutges que l’elevin al Constitucional. Si ho acceptés el jutge i ho admetés a tràmit el Constitucional, aquest tribunal «trigaria entre sis i vuit anys a resoldre», apunten les fonts.

Els serveis jurídics del sector creuen que tenen arguments. Una qüestió clau és si s’està produint o no una doble imposició, és a dir, si s’està obligant la banca a tributar dues vegades per la «mateixa manifestació de riquesa», cosa que les lleis prohibeixen en certs casos. L’impost s’imposarà sobre el marge d’interessos més les comissions, les dues primeres partides dels comptes de resultats dels bancs que, després de molts altres elements, donen lloc al benefici, gravat per l’impost de societats.

Per dificultar que es consideri doble imposició, el Govern ha dissenyat el gravamen com una «prestació patrimonial de caràcter públic de naturalesa no tributària», no com un impost. La proposició de llei mostra que l’executiu és conscient que la banca l’utilitzarà. Així, esmenta set articles de la Constitució i quatre sentències del Constitucional per justificar l’ús d’aquesta figura «en el context de la intervenció de l’Estat en l’economia per complir els principis i valors constitucionals que regeixen el nostre contracte social».

Els bancs, no obstant, consideren que és un tribut emmascarat, una mena d’«impost de societats bis». «És com posar una prestació patrimonial als salaris de certes persones; seria un impost i doble imposició, perquè els sous ja estan gravats per l’IRPF», al·leguen.

En qualsevol cas, diverses sentències i interlocutòries del Constitucional han destacat que l’única doble imposició que està sempre prohibida és entre els tributs autonòmics i els locals o estatals. En la resta de casos, dependrà de si el nou gravamen s’adequa a la «capacitat econòmica» de qui l’ha de pagar i no té «abast confiscatori».

Els bancs al·leguen que el pagament del nou impost més el de societats suposarà una quantia «molt elevada» sobre els beneficis. Les entitats també defensen que no es compleix el principi constitucional d’igualtat, perquè les més petites han estat excloses del gravamen.