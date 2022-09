El preu del barril de petroli Brent per a entrega al novembre pujava avui al mercat de futurs de Londres un 4,14%, després que l’OPEP+, encapçalada per l’Aràbia Saudita i Rússia, hagin anunciat un rebaixa en l’oferta. El cru del mar del Nord, de referència a Europa, cotitzava minuts abans de les 13.30 GMT a l’International Exchange Futures de Londres a 96,88 dòlars el barril.

El grup de 23 països productors de cru reduirà a partir de l’octubre a 100.000 barrils diaris el seu bombatge, després de diversos dies d’especulacions al mercat sobre la possibilitat que prenguessin mesures per evitar que els preus caiguin davant la debilitat de l’economia global. La decisió anul·la l’increment de producció que havien avançat a l’agost i posa fi de moment a la seva política d’elevar l’oferta per moderar l’increment de la cotització.

La por d’un alentiment global i una frenada de la demanda de petroli han canviat la dinàmica del mercat les últimes setmanes, quan el Brent ha començat a caure i s’ha acostat a la barrera de 90 dòlars el barril, una cota que no ha tingut des que va començar la guerra d’Ucraïna.

Tot i que l’OPEP+ no ha detallat els motius de la decisió, el mercat comptava des de fa dies que Riad adoptaria mesures per evitar una caiguda més gran dels preus. Els ministres van demanar, a més, que es consideri la possibilitat de convocar una nova reunió ministerial de l’OPEP+ «en qualsevol moment per abordar l’evolució del mercat, si fos necessari», cosa que podria tenir lloc abans de la pròxima cita regular i mensual, convocada per al 5 d’octubre.

En la declaració final, van destacar que la decisió es va prendre després de revisar «els fonaments actuals del mercat del petroli» i constatar «consens sobre les seves perspectives», tot i que sense especificar quines serien. Tanmateix, el plantejament de la possibilitat d’una nova trobada en qualsevol moment, en lloc de convocar la pròxima cita regular, com han fet habitualment fins ara, revela certa inseguretat i incertesa quant a l’evolució del mercat petroler a curt termini.

La retirada de l’augment de subministraments promès fa un mes, després d’un viatge històric del president dels Estats Units, Joe Biden, a l’Aràbia Saudita per demanar que l’OPEP obri les aixetes per abaratir el cru i reduir la inflació arriba en un moment d’alta tensió als mercats energètics. És especialment difícil la situació que encara Europa després que Moscou decidís suspendre divendres per un temps indefinit el subministrament de gas pel Nord Stream 1 i amenacés de tallar totes les vendes de petroli i productes derivats a la Unió Europea (UE) si les potències del G-7 imposen un sostre al preu del cru rus.

En la seva breu nota final, l’OPEP+ no explica les raons de la seva decisió, però tot apuntaria que tem que un alentiment de l’economia provoqui la caiguda de la demanda petrolera i dels «petropreus». Aquest factor havia estat pressionant a la baixa el preu del barril, que havia perdut més d’un 20% des dels pics de 120 dòlars que va assolir al juny.