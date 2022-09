La inflació i la pujada dels tipus d’interès han impactat de ple en el sector immobiliari. Els experts del servei d’estudis de CaixaBank Research estan recopilant dades aquests dies, dibuixant escenaris possibles i avançant en l’anàlisi de la que serà l’evolució de les compravendes d’habitatge en els propers mesos a Espanya. La conclusió preliminar, però marcada per incerteses, és que es produirà aquest any i el pròxim una desacceleració evident, però que a diferència del que va passar el 2008, la situació no desembocarà en una contracció dràstica de l’activitat.

Judit Montoriol, experta de CaixaBank Research, considera que l’efecte de l’alça dels tipus d’interès i la inflació desembocarà en una caiguda moderada de les compravendes immobiliàries, en un context de creixement moderat dels preus. L’alentiment que espera Montoriol es produeix en un entorn d’elevada inflació (el 10,4% a l’agost), que erosiona el poder de compra de les llars i que obliga els bancs centrals a endurir les condicions financeres. Però el 2023 aquesta experta espera que la inflació comenci a normalitzar-se, cosa que hauria de permetre que els tipus d’interès es mantinguin en nivells continguts des d’una perspectiva històrica. Aquest nivell «contingut» de l’euríbor se situaria al voltant de l’1,8% en el quart trimestre del 2023. Tot això «hauria de facilitar que el procés d’ajust del mercat immobiliari espanyol sigui limitat i que no s’arribi a la contradicció temuda del sector». Així, segons aquests pronòstics, el nombre de compravendes baixarà un 2,8% i un 10,8% el 2022 i el 2023, respectivament, i es preveu que el preu de l’habitatge s’alenteixi del 6,6% previst per al 2022 al 2 ,2% el 2023. Montoriol destaca que el creixement de la demanda dels darrers mesos és conseqüència en gran part dels canvis de preferències postpandèmia i a la canalització de part de l’estalvi acumulat durant la pandèmia al sector immobiliari. A més, els balanços de les famílies i del sector financer estan molt més sanejats, i no hi ha un clar excés d’oferta que aboqui a una contracció. En aquest context, la ràtio d’esforç hipotecari de les famílies (part dels ingressos destinats a l’habitatge) augmentarà fins a acostar-se al 40% (38,6%). De manera paral·lela, l’augment dels costos de finançament afectarà també els promotors i constructors, cosa que podria arribar a reduir l’oferta d’habitatge nou (cosa que tendeix a contenir els preus alts). L’anàlisi de CaixaBank Research abasta tant mercat d’habitatge nou com usat (20% i 80% de les vendes a Espanya). Montoriol opina que l’impacte de l’alça del cost dels materials de construcció és més gran en zones amb preus del sòl més barat, però que en conjunt també ha tingut influència en l’alça de preus de l’habitatge. La previsió actualment més plausible és que les compravendes caiguin un màxim del 10% el 2023. L’augment dels tipus d’interès comporta un refredament de la demanda en incrementar-se l’esforç que han de fer les llars per adquirir un habitatge.