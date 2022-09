Foment del Treball insisteix a reclamar al Govern central i a l’Executiu «negociació i un pacte per a un projecte de país» per mantenir la inversió que ha de permetre l’ampliació de l’aeroport de Barcelona-el Prat.

«No podem renunciar al progrés que aporten les infraestructures, i més quan ens falten», ha afegit l’organització en un comunicat aquest dilluns.

Ha criticat la Generalitat i el Govern central per haver justificat la renúncia al projecte «basant-se respectivament en uns i d’altres» i el qualifica de, textualment, més excusa que justificació.

Ha assegurat que el fracàs de la negociació posa de manifest «una sorprenent falta de lideratge que l’Estatut i la Constitució els atribueixen» a l’encarregar-los la direcció de la política interior del país.

«Tot sembla indicar que els respectius governs i els partits que els donen recolzament han tingut més en consideració els seus interessos polítics curtterministes que l’interès general», ha afegit.

Ha recordat que la política «és negociació» i ha apuntat que és possible dissenyar contrapartides mediambientals que garanteixin el vistiplau de la Comissió Europea i que també es pot ampliar el termini per aprovar el Document de Regulació Aeroportuària (DORA), l’aprovació del qual s’ha de fer abans d’acabar aquest mes.

La patronal ha reclamat la convocatòria immediata de les taules tècniques sobre l’aeroport, «l’àmbit en què es pot acordar la millor alternativa per aconseguir els objectius sobre els quals ja hi ha consens». Després de les taules tècniques, ha demanat l’elaboració d’un nou Pla Director i que se n’iniciï la tramitació ambiental per poder iniciar les obres «en el termini més curt possible». A més, ha reclamat seguir el mateix procés per poder construir el projecte de Ciutat Aeroportuària.