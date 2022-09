La Comissió de Protecció de Dades (DPC) d’Irlanda ha multat Instagram amb 405 milions d’euros per violar el Reglament General de Protecció de Dades (GDPR) d’adolescents, segons ha confirmat aquest organisme a Europa Press. La CPD ha informat que aquesta investigació es va iniciar el 21 de setembre del 2020 a partir de la informació que va facilitar a la mateixa comissió un tercer.

Segons la informació facilitada a Europa Press, Facebook Irlanda va permetre a usuaris d’entre 13 i 17 anys obrir-se comptes comercials a la plataforma d’Instagram i, en algunes ocasions, l’operació dels esmentats comptes requeria la publicació oberta a tots els usuaris del número de telèfon i/o adreça electrònica de l’usuari menor d’edat. Facebook Irlanda operava amb un sistema de registre d’usuaris per al servei d’Instagram mitjançant el qual els comptes dels menors es configuraven com a «públics» de forma predeterminada, per la qual cosa es feia també públic el contingut de les xarxes socials dels adolescents, llevat que el compte es configurés d’una altra manera i es canviés a «privat» entrant en la configuració de privacitat d’aquesta. Els detalls complets de la decisió es publicaran la setmana vinent, segons han indicat aquestes fonts a Europa Press.