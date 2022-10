Foment del Treball ha optat per tornar a la càrrega amb l’ampliació de l’aeroport del Prat i, a partir del dilluns 12 de setembre, una comissió d’experts de l’àmbit econòmic, empresarial i social, es reuniran per dilucidar quina és la millor alternativa per tirar endavant el projecte.

Aquestes són les persones que participaran en la comissió, tot i que l'entitat ha assegurat que és ampliable: · Mar Alarcón, CEO Social Car · Jordi Alberich, vicepresident de l'Institut Estudis Estratègics de Foment · Santiago Ballesté, president d'AEBALL · Cristian Bardají, director Àrea Mobilitat del RACC · Jordi Clos, president del Gremi d'Hotels de Barcelona · Anna Cornadó, presidenta de la Comissió d'Infraestructures de Foment · Gerard Esteva, president de la Unió Federacions Esportives Catalunya · Imma Estrada, enginyera de camins mediambientalista, directora corporativa ESTEYCO · Salvador Guillermo, secretari de la Comissió · Enrique Lacalle, president Automobile Barcelona · Ignacio Marull, soci responsable de PwC a Catalunya L'ampliació de l'aeroport de Barcelona queda oficialment postergada · Lluís Moreno, enginyer de camins i ponts, president de la Comissió i president de CCOC · Pedro Nueno, professor IESE · Óscar Oliver Cristià, consultor expert en transport aeronàutic · Xavier Panés, president CECOT · Josep Piqué, exministre d'Afers Estrangers, editor i consultor de política exterior · Monica Roca, presidenta de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona · Joan Rojas, enginyer aeronàutic · Baldiri Ros, president Institut Agrícola Català Sant Isidre · Jaume Roura, president Unió Patronal Metal·lúrgica · Lluís Sala, enginyer aeronàutic, exdirector d'Operaciones de l'aeroport Barcelona-el Prat Josep Tarradellas, exdirector de l'aeroport Girona-Costa Brava · Josep Sánchez Llibre, president de Foment · Jordi Sargatal, naturalista ornitòleg, director general del Grup MASCORT · David Tornos, secretari general de Foment · Eduard Torres, president Turisme de Barcelona · Miguel Vicente, president de Tech Barcelona