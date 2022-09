Unes declaracions del ministre d’Economia francès, Bruno Le Maire, que se sol agradar davant les càmeres, van obrir la porta a certa predisposició de França a reconsiderar la seva oposició al projecte de gasoducte MidCat, que connectaria Catalunya amb la regió francesa del Midi. Però el Govern liderat per Emmanuel Macron va reiterar aviat la negativa. Espanya, Alemanya i Portugal confien a convèncer aquest país «amic», al qual ja han acusat de falta de «sentit europeista». Però els dirigents a París es mantenen inamovibles en la seva posició mentre els xiulen les orelles.

Davant les crítiques de Madrid i Berlín, la ministra francesa de la Transició Energètica, Agnès Pannier-Runacher, va assegurar divendres passat que França aposta per la «solidaritat europea» per fer front a la crisi actual. «Hem conclòs que aquesta solidaritat recíproca s’ha de reforçar des d’aquest hivern, amb intercanvis de gas i electricitat amb Alemanya i Espanya», va declarar. Però la responsable d’aquesta cartera, que és decisiva en aquests moments, no es va referir al MidCat, al qual s’oposa el gabinet.

Així ho van confirmar dijous passat fonts pròximes al ministeri francès de la Transició Energètica: «La construcció d’aquesta infraestructura permanent i a llarg termini, quan volem accelerar la sortida dels combustibles fòssils, no és adequada». «No estic segur que una nova canonada ens ajudarà a passar el proper hivern», va insistir dissabte Le Maire.

Oposició dels ecologistes

A França també comparteixen aquests arguments tant experts com col·lectius ecologistes. «Evidentment, temem que el MidCat acabi sent una realitat, però tenim la impressió que el Govern francès està convençut del seu rebuig», afirma Anna-Lena Rebaud, responsable de les campanyes sobre clima i transició justa per a l’oenagé Les Amis de la Terre. Segons el Govern espanyol, en boca de la seva ministra Teresa Ribera, la part a la Península Ibèrica podria estar acabada d’aquí a vuit o nou mesos. Per contra, la francesa necessitaria diversos anys.

«La construcció d’aquest gasoducte seria llarga i només es podria rendibilitzar a llarg termini, cosa que contradiu la voluntat de la Unió Europea de prescindir de les energies fòssils a partir del 2050», afegeix la militant de les Amis de la Terre. Recorda, a més, l’impacte al territori, per exemple, «en ecosistemes aqüífers», que en comportaria la construcció.