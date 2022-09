La vaga dels tripulants de cabina de Ryanair ha comportat aquest dilluns 6 retards a l'aeroport del Girona fins a les 7 de la tarda. En concret, hi ha hagut el retard de 4 arribades i 2 sortides, segons ha informat l'USO, un dels sindicats convocants de l'aturada.

A l'aeroport del Prat la protesta dels tripulants de cabina de la companyia irlandesa ha provocat el retard de 25 arribades i 19 sortides

Al conjunt de l'Estat, el nombre de retards s'ha elevat fins als 248, però en tota la jornada no hi ha hagut cap cancel·lació a cap dels aeroports on opera la companyia. Aquest dilluns la vaga de Ryanair ha coincidit amb la d'Iberia Express, que no opera a Catalunya. Hi ha hagut 3 retards per aquesta aturada i 6 cancel·lacions.