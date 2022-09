El Tribunal Suprem ha obert una nova via per recuperar els diners abonats per la plusvàlua municipal. La Sala Contenciosa Administrativa, així, ha resolt a favor d’un recurs interposat per un particular que demanava a l’Ajuntament de Lleida la devolució de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU), al considerar que la liquidació del tribut «és invàlida i mancada d’eficàcia per la inconstitucionalitat de les normes legals de cobertura». La sentència facilita recobrar el que es va pagar a aquelles persones que ho van recórrer abans del passat 26 d’octubre, però que només van impugnar la inexistència del suposat increment del valor en la transmissió sense fer al·lusió a la possible inconstitucionalitat del mètode de càlcul de la base imposable.

El Tribunal Constitucional, així, va desarmar fins a deixar sense efecte l’impost en la seva configuració anterior en tres sentències del 2017, 2019 i l’octubre passat. El tribut en teoria gravava la revalorització dels immobles quan són venuts, però, a la pràctica, s’havia d’abonar sempre, encara que haguessin perdut valor. En l’últim dels seus dictàmens, el tribunal va anul·lar el mètode per calcular la base imposable perquè «s’allunya notablement dels valors reals dels immobles al mercat immobiliari». Això sí, va determinar que no podrien ser revisades les plusvàlues ja abonades, amb la qual cosa la resolució del 26 d’octubre només va beneficiar els qui haguessin acudit ja a la justícia per recórrer el pagament.

El Suprem ha analitzat un recurs per unes compravendes de vivendes i locals per valor de sis milions d’euros. L’alt tribunal ha conclòs que el pagament per aquelles operacions «té un abast confiscatori de la riquesa gravada». Per tant, dictamina, «es pot declarar que són contraris al principi de capacitat econòmica i a la prohibició de confiscatorietat aquells supòsits en què, com és el cas litigiós, l’import de la quota tributària que s’ha d’abonar en concepte de l’IIVTNU resulti equiparable, en una proporció materialment equivalent a la quantia de la plusvàlua realment obtinguda per l’obligat tributari, que una vegada deduïda la quota que correspondria per l’IIVTNU és una plusvàlua inapreciable en proporció amb el valor d’adquisició».

La sentència se centra en el fet que el recurrent no havia impugnat la liquidació tributària emparant-se amb la possible inconstitucionalitat del mètode de càlcul de la base imposable del tribut, només en la inexistència d’un increment de valor. No obstant, conclou que la liquidació tributària per aquest impost «és invàlida i mancada d’eficàcia per la inconstitucionalitat de les normes legals de cobertura per efectuar la liquidació, i no pot servir de fonament i pressupost per a la declaració de responsabilitat subsidiària».

Nou sistema

El novembre passat, el Govern central va aprovar una reforma exprés de l’impost, després de la sentència del Constitucional que el va deixar sense efecte. El seu objectiu va ser evitar un buit legal que pogués perjudicar les arques dels ajuntaments que apliquen aquest impost (aproximadament el 50% del total), als quals aporta una recaptació d’uns 2.600 milions d’euros l’any.

El reial decret va establir dues opcions per determinar la quota tributària que el contribuent podrà triar per aplicar-se la més beneficiosa. En concret, els ciutadans podran optar per calcular l’import pel resultat objectiu de multiplicar el valor cadastral per uns nous coeficients que tindran en compte la realitat immobiliària o podran decantar-se pel càlcul a través d’un guany real, amb la diferència entre el preu de venda i el d’adquisició. En cas que el contribuent no obtingui un guany patrimonial per la venda de la vivenda, quedarà exempt de pagar aquest impost.