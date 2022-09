El preu dels habitatges ha anat en línia ascendent en l’últim any, i això es nota tant en el cost del lloguer com en el de compra. Ara, dos nous estudis del mes d’agosts fets per dos portals immobiliaris constaten aquest creixement. I no només això, sinó també que Girona és una de les províncies espanyoles on més s’ha notat aquesta pujada. Tot això, a causa de les moltes demandes que hi ha en comparació amb les ofertes.

De fet, segons l’últim informa d’Idealista, les comarques gironines són el territori estatal on més creix el preu del lloguer en l’últim any. I és que el cost s’ha disparat un 25,6% respecte a l’agost de 2021 i s’enfila als 12,4 euros per metre quadrat. Girona és l’única província espanyola que creix per sobre del 20% en termes interanuals i supera, de llarg, la mitjana catalana (+10,9%) i espanyola (+6,4%). La que s’hi fa més a prop és Màlaga, que creix un 19,5%, seguida per Cuenca, amb un increment del 18,9%. Mentrestant, Lleida (-4,1%) i Osca (-1,1%) han estat les úniques províncies que han baixat de preu en l’últim any. En comparació amb el juliol, Girona també és la província que puja més (+5,6%).

L’increment tan elevat també ha fet que sigui la cinquena província estatal amb un cost més alt per metre quadrat. Només la superen Barcelona (15,6 euros/m2), Madrid(14,9 euros/m2), Gipúscoa (14,4 euros/m2) i Balears (14 euros/m2). En contraposició, el cost més baix el tenen Ciudad Real, Jaén i Zamora, les tres amb un preu de 5,4 euros per metre quadrat.

Per altra banda, i segons detalla Fotocasa, el preu de compra no ha augmentat tant com el de lloguer en els últims dotze mesos, però tot i així la pujada és del 7,3%, la més alta de Catalunya que té una mitjana del 3,8% i també superant l’espanyola que és del 5,2%. Això fa que el cost per metre quadrat ara sigui de 2.246 euros. Màlaga (+11,5%), Balears (+10,9%) i Zamora (+10,7%) són les províncies que més creixen, mentre que n’hi ha nou que han vist com el preu baixava respecte a l’agost de 2021. Les que ho fan més són Zamora (-5,8%), Palència (-5,5%) i Jaén (-3,2%).

D’aquesta manera, Girona és una de les vuit províncies espanyoles amb un preu per metre quadrat superior als 2.000 euros. Això no obstant, n’hi ha quatre que superen els 3.000 euros: Madrid (3.359 euros/m2), Guipúscoa (3.220 euros/m2), Balears (3.184 euros/m2) i Barcelona (3.013 euros/m2). En el costat oposat, hi ha una província que no supera els mil euros per metre quadrat. És el cas de Ciudad Real (960 euros/m2), mentre que Jaén els supera per molt poc (1.001 euros/m2).