Foment del Treball no es rendeix i, un any després que l’ampliació de l’aeroport del Prat quedés postergada per la falta d’acord institucional, insisteix a reclamar la inversió de 1.700 milions per a la infraestructura barcelonina. L’entitat ha creat una comissió de treball formada per una vintena de representants del teixit empresarial, econòmic i social per consensuar una alternativa amb la qual dirigir-se novament a Aena i demanar-li que reconsideri la decisió.

Es donen un termini de nou mesos. Al juny, quan ja s’hagin celebrat les eleccions municipals i les pressions locals disminueixin, tindran la proposta que, segons el seu president, Josep Sánchez Llibre, comptarà amb el vistiplau de tots: «El que va passar fa un any és història. Hi ha qui creu que va fallar ERC, qui pensa que ho va fer el Govern, altres, Aena i altres l’Ajuntament de Barcelona, però ja no importa», va dir. Compareixences tancades La comissió és presidida pel president de la Cambra de Contractistes de Catalunya, Lluís Moreno, que va admetre que ni es plantegen que l’ampliació no es dugui a terme. En aquests mesos estudiaran les alternatives, escoltaran els experts en unes compareixences (que seran tancades) i extrauran unes conclusions. «No sé si la solució és allargar la pista, ampliar l’aeroport de Girona..., no ho sabem de moment. Estem oberts a tot plegat», va resumir. Tot i això, de les seves paraules i de les de Sánchez Llibre es desprenia que faran tot el possible per trobar la fórmula que aconsegueixi els suports necessaris. Per començar, i encara que a la llista no apareix cap administració, el president de Foment va revelar que ha convidat l’alcalde del Prat, Lluís Mijoler, a participar en la comissió per a l’ampliació de l’aeroport, malgrat que el municipi està rotundament en contra del creixement de la infraestructura. Més enllà de verbalitzar que volen «liderar» la reivindicació empresarial (convidant el Cercle d’Economia a que se sumi a la seva iniciativa i eviti comissions pròpies sobre aquest assumpte) i de donar la llista dels membres de la comissió, ni Moreno ni Sánchez Llibre es van atrevir a aclarir com seria possible que Aena reconsideri la inversió al Prat amb les inversions del Document de Regulació Aeroportuària (conegut com a DORA II) 2022-2026 ja en marxa. L’alternativa, va afegir Moreno, seria que l’ampliació de l’aeroport barceloní formés part del següent DORA.