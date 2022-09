La Direcció General de Consum de Govern Balear ha obert un expedient sancionador contra l'empresa d'alimentació Pescanova, amb una proposta de sanció de 48.000 euros, per comercialitzar sota la marca La Pasta de la Mar uns productes la composició dels quals no és realment la de la pasta ni tenir entre els seus ingredients amb caràcter majoritari el peix que apareix en el seu etiquetatge, segons es posa en relleu des de l'associació de consumidors FACUA, que és la que va presentar la denúncia amb relació a aquesta matèria.

Des d'aquesta última organització s'ha sostingut que les tallarines i espaguetis que es comercialitzen com La Pasta de la Mar tenen una composició que no correspon amb aquesta denominació, perquè no constava que per a la seva elaboració s'hagin utilitzat sèmoles, semolines o farines procedents del blat.

Però a més, des de Consum de Balears, després de prendre mostres en la gran superfície Alcampo, s'ha comprovat que les tallarines de bacallà de Pescanova contenen un 65% de surimi, només un 37% de bacallà, i un 8% de lluç, a més d'aigua, midó, aromes, sal i clara d'ou.

En el cas dels espaguetis de lluç amb tinta de sépia, el 40% és proteïna de peix i un 17% és lluç, al mateix temps que en l'envàs no s'especifica la quantitat de tinta de sépia utilitzada.

Finalment, les tallarines de salmó compten amb un 36% d'aquest últim producte, al que se suma un 22% de proteïna de peix.

Segons l'expedient sancionador obert pel citat departament del Govern Balear, la denominació emprada per a comercialitzar aquests plats pot induir a error als consumidors, tant pel que fa al qualificatiu de ‘pasta’ com al peix utilitzat en la seva elaboració, al mateix temps que no s'especifica el percentatge de tots els ingredients emprats (com en el cas de la tinta de sépia), per la qual cosa la infracció es qualifica de greu en el seu grau màxim, donada l'elevada facturació d'aquesta empresa, i es proposa una multa de 48.000 euros. Pescanova té la possibilitat de recórrer aquest expedient, o d'acceptar la sanció, i si la paga en un termini de 15 dies podrà beneficiar-se d'un descompte del 50%.

FACUA ha aplaudit la resolució signada pel director general de Consum, Félix Alonso, i ha recordat que també va presentar una denúncia per aquest tema davant el Ministeri, en considerar que es «indueix a error als consumidors».

Cal recordar que aquest departament autonòmic està mantenint una activitat intensa en l'obertura d'expedients sancionadors, amb mesures recents contra l'aerolínia Ryanair i contra les campanyes comercials dels Dies sense IVA.