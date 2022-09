Catalunya és la comunitat autònoma que més riquesa (221.787 milions) i més declarants (82.465) aporta a l’impost sobre el Patrimoni, que ingressa la Generalitat (546,5 milions d’euros). Segons l’estadística de l‘impost sobre el Patrimoni publicada ahir per l’Agència Tributària, relativa a l’exercici 2020, els declarants catalans del tribut representen el 37,6% del total i la riquesa declarada per ells és el 28,8%. Tot i això, els declarants catalans no són els que consignen una major riquesa mitjana en el seu tribut: la riquesa mitjana a la Comunitat de Madrid és de 10,34 milions d’euros, una quantitat que és quatre vegades superior a la mitjana de Catalunya (2,6 milions). Aquesta diferència, no obstant, no els suposa als contribuents madrilenys un pagament més gran per aquest tribut, ja que a Madrid l’impost de Patrimoni està bonificat al 100% i el govern regional no ingressa res per aquest gravamen. A Catalunya, els 546,5 milions que ingressa la Generalitat per a les seves polítiques de despesa equivalen al 45% del que recapta el conjunt de les comunitats per a les arques autonòmiques respectives (1.203 milions d’euros en total).

A Madrid, per exemple, els 19.090 contribuents de l’impost (el 9% del total) declaren una riquesa total de 201.825 milions (el 26,26% del total). Madrid té quatre vegades menys declarants que Catalunya.