The Smart Lollipop capta 320.000 euros pels seus caramels intel·ligents

Al llarg de la seva infantesa, els nens i nenes tenen moltes amistats. Unes venen, altres se’n van o altres poden quedar per tota la vida. Això sí, l’agulla és un d’aquells amics amb el qual no es porten massa bé, tot i que és inevitable que algunes vacunes o proves mèdiques es facin amb aquest aparell. Tanmateix, n’hi ha d’altres que es poden fer per altres mètodes, o almenys aquest és l’objectiu de l’startup gironina The Smart Lollipop, que ja fa uns anys que té entre cella i cella desenvolupar un caramel intel·ligent que detecti diverses malalties infantils a través de la saliva. «Volem oferir una solució que substitueixi una analítica de sang i que es faci amb un mètode menys invasiu, com amb una piruleta», explicava Diana Ballart, CEO i cofundadora de l’startup.

Ara, l’empresa emergent ha rebut una ronda privada de finançament de 320.000 euros que la permetrà tastar i desplegar aquest projecte. L’operació ha estat assessorada per la Conselleria d’Empresa i Treball de la Generalitat i entre les diferents empreses que han ajudat a finançar aquesta ronda hi ha la gironina Busniess Angels Girona (BAGi). En aquesta quantitat, també se li han de sumar 210.000 euros que la companyia ha demanat en forma de préstec. Això, sense tenir en compte altres subvencions públiques que van rebre l’any passat i amb les quals «vam poder anar treballant».

Segons Ballart, les primeres proves en els hospitals es duran a terme entre finals d’aquest any i a principis de 2023. Deu minuts després que el pacient hagi provat el caramel, el dispositiu oferirà els resultats de forma digitalitzada en una plataforma en línia i permetrà detectar malalties com l’hipercolesterolemia o la celiaquia. Per tant, aquesta piruleta eliminaria les moltes vegades temudes injeccions per part dels infants.

«Amb el caramel intel·ligent no només es millora l’experiència amb els usuaris, pacients i metges, substituint una prova invasiva com l’anàlisi de sang», deia Ballart, qui també afirmava que aquest xupa-xup «fomenta la prevenció de malalties, la simplificació de processos i la digitalització de la medecina». I no només serà útil per infants, sinó que també «hem identificat diagnòstics que són importants per a totes les edats i podem fer-ne el seguiment». De moment, aquests caramels es començaran a tastar a dos hospitals de Barcelona que col·laboren amb l’empresa gironina. De totes maneres, «ens agradaria trobar més col·laboracions, sobretot, en les comarques gironines», exposava també Ballart.

Pròximament amb seu a Girona

The Smart Lollipop va néixer l’any 2017, quan Diana Ballart, nascuda a Llançà, juntament amb dos companys del Màster d’Emprenedoria i Desenvolupament Empresarial de la Universitat de Girona es van presentar a la competició d’innovació iFest Dream BIG Challenge, de Catalunya Emprèn i l’Imagine Creativy Center, que van acabar guanyant. Tot i així, no va ser fins a l’any 2020 que The Smart Lollipop es va constituir com a empresa.

Actualment, la companyia té un equip de sis persones i, pròximament, s’instal·larà al Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona. De fet, preveuen establir-s’hi d’aquí menys d’un mes, ja que estan a l’espera que s’acabin unes obres. Fins ara, l’empresa no tenia una seu fixa, i han escollit aquest espai de la Universitat de Girona perquè és «on podem tenir un laboratori compartit i propi», explicava Ballart. Això, els permetrà estar «connectats amb altres startups», però la CEO de l’empresa creu que el més important és que «si ets de Girona, et dediques a la salut i necessites un laboratori és on has d’estar», sentenciava.