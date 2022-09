L’Hotel CMC Girona va anunciar ahir la seva incorporació al grup BWH Hotel Grup, un de les cadenes americana que té llicència a més de 4.500 hotels d’arreu del món. Aquest serà el setè establiment que la companyia americana gestionarà a la península Ibèrica, cinc d’ells es troben a Catalunya, però serà el primer a les comarques gironines. D’aquesta manera, el CMC Girona, de quatre estrelles i situat al 112 de Carretera Barcelona, passarà a tenir denominació de la firma americana i a partir d’ara s’anomenarà Best Western Premier CMC Girona.

BWH Hotel destaca que «Girona és, cada vegada més, una de les destinacions turístiques més importants a Catalunya i Espanya» i és per aquest motiu que la cadena «està molt satisfeta de comptar amb un nou establiment en aquesta ciutat, i vol donar suport activament al continu creixement i desenvolupament internacional de la destinació». Per altra banda, Carolina Justribó, Directora de Vendes per a Espanya, Portugal i Irlanda a BWH Group va explicar que l’objectiu de la companyia és «ajudar el nou Best Western Premier CMC Girona a posicionar-se com el referent de la ciutat a mercats internacionals, aprofitant la nostra força i reconeixement de marca».

CMC Hotels gestiona quatre establiments arreu de Catalunya, tres dels quals a les comarques gironines. A part del de Girona, també s’encarrega del Mas Salvi, de Pals, i de l’Albons, situat a la carretera entre La Bisbal d’Empordà a Figueres. Pel que fa al CMC de Girona el va començar a gestionar durant l’estiu de l’any passat. Abans, formava part de la cadena mallorquina Hotels Melià, però l’edifici va ser adquirit per Next Point Capital, una Societat Anònima Cotitzada d’Inversió Immobiliària, per valor de sis milions d’euros. Després, CMC Hotels va entrar a gestionar l’edifici pagant un lloguer a Next Point.

Fins ara, «ha estat un hotel que ha funcionat molt bé», afirmava Eduard Moret, soci de CMC Hotels. Moret, afegia que «integrar-se en un grup internacional és una oportunitat única perquè el CMC Girona pugui assolir grans resultats» i que en aquesta nova etapa «esperem un creixement encara més gran alhora que aportem valor a l’experiència dels nostres hostes».