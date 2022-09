La vicepresidenta segona i ministra de Treball del govern espanyol, Yolanda Díaz, es reunirà dilluns que ve amb les grans distribuïdores d'alimentació i amb associacions de consumidors per buscar un acord per topar el preu dels aliments bàsics, com a mesura per alleugerir l'increment de preus. La proposta, fins ara, ha rebut el rebuig de les patronals del sector de l'alimentació i també dels productors. En una roda de premsa, Díaz ha puntualitzat que la seva aposta busca copiar el model francès que es va adoptar fa deu anys, amb un acord que incloïa una cistella de la compra amb productes bàsics a un preu reduït.

Així doncs, la titular de Treball ha aclarit que "mai" ha parlat "d'intervenció de preus" sinó d'un pacte entre executiu, distribuïdores i associacions. Segons Díaz, "el model francès és raonable i és positiu per tothom". Alhora, la ministra ha emfasitzat que un acord d'aquesta mena es pot implementar de manera immediata. "Estic segura que les empreses estaran a l'altura del país", ha afirmat. D'altra banda, la ministra ha assenyalat que l'acord prestarà especial atenció als productors que "estan sent víctimes d'aquesta situació", amb increments de preus de fins al 500%. Amb tot, no hi haurà representants del col·lectiu a la reunió de dilluns que ve.