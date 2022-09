La guerra d’Ucraïna ha portat a multiplicar per sis els preus mitjans de l’electricitat a Europa entre el gener del 2021 i l’agost del 2022, segons el baròmetre Eurelectric, la patronal de les elèctriques europees. El motiu principal d’aquesta pujada és l’alça del gas per la pressió de Rússia sobre els fluxos cap a Europa, ja que són les centrals que utilitzen aquesta matèria primera les que solen fixar el preu de l’electricitat al continent a causa del fet que es regeix per un sistema de subhastes marginalista en què l’última tecnologia en casar oferta i demanda és la que marca el preu.

Aquests preus rècord de l’electricitat al mercat majorista afecten, al seu torn, el preu que paguen els consumidors pel subministrament. En el cas d’Espanya els preus majoristes afecten de manera directa el que els consumidors paguen pel seu mercat regulat, mentre que per a altres països l’efecte és indirecte. Amb tot, segons Eurelectric, els contractes celebrats a les capitals de la UE el 2022 són un 84% més cars que el 2021.

«L’arrel del problema és l’escassetat de subministrament de gas i la nostra addicció als combustibles fòssils importats. Els governs haurien de mirar d’abordar això en lloc de recórrer a intervencions que distorsionin el mercat de l’electricitat. Paral·lelament, també encoratgem a posar en marxa mesures per estalviar energia l’hivern vinent», indica en un comunicat el secretari general de la patronal, Kristian Ruby.

La Comissió Europea va anunciar fa uns dies la seva intenció d’intervenir el mercat elèctric amb l’objectiu de reduir l’efecte contagi entre el gas i l’electricitat. Quan encara falta per conèixer la fórmula escollida per Europa, països com Espanya i Portugal s’han avançat per reduir aquest efecte contagi entre el gas i la llum al fixar un límit al gas de 40 euros per megawatt-hora des del 15 de juny.

D’altra banda, Àustria ha anunciat aquest dimecres que posarà un preu de 10 cèntims per kilowatt-hora per als primers 2.900 kWh de consum de cada llar durant un període de 18 mesos per ajudar les llars a lidiar amb els elevats preus energètics, segons ha informat l’Executiu aquest dimecres. Aquesta mesura, a més d’ajudar els consumidors domèstics del país, també pot incentivar l’estalvi al fixar un preu màxim.