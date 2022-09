Primera operació important del nou curs en l’ecosistema emprenedor barceloní. La cadena de quioscos i sobretot venda de cafè per emportar GoodNews acaba de tancar una ronda de finançament per la qual capta 11 milions d’euros per continuar creixent.

L’operació l’han liderat el fundador i propietari de Desigual, Thomas Meyer, que s’incorpora com a soci de la companyia a través de la seva empresa La vida és chula, i el fons del conegut inversor Javier Rubió, Barlon Capital, que també està al darrere de start-ups catalanes com Paack, Housfy i Vicio. Aquest ja formava part del capital de l’empresa fundada per Jan Barthe Cuatrecasas, igual que altres inversors previs com Óscar Pierre (Glovo) i Inés Puig, que també repeteixen en aquesta ronda. El pla de la companyia és destinar els diners a continuar creixent, no tant obrint nous punts de venda, que també, sinó incorporant nous productes a l’oferta (les begudes vitaminades, per exemple) i aprofundint en l’estratègia de venda sota subscripció. GoodNews va posar en marxa a finals de l’any passat un sistema pel qual envien als clients que així ho vulguin cafè a l’engròs a casa seva. La idea per als propers mesos és estendre aquest model de subscripció digital tant a les llars com a les oficines d’Europa. «El múscul financer amb el qual ara comptem ens permet entrar en nous segments i ampliar la nostra oferta de productes i serveis», sintetitza Barthe. «La indústria del cafè i les begudes saludables està vivint una autèntica revolució i la nostra missió és liderar-la a Europa: els darrers anys s’ha posat el focus en l’origen del cafè, ara creiem que ha arribat el moment de posar-lo en com el cafè pot aportar valor a la salut de l’ésser humà», va assenyalar l’empresari en un comunicat.