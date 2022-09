CCOO i UGT tenen previst presentar una demanda a Inspecció de Treball contra l'empresa Nylstar de Blanes per impagament dels salaris i "manca de manteniment" de les instal·lacions. Així ho han anunciat els sindicats, que expliquen que aquest dijous a mig matí l'empresa distribuïdora de llum a la fàbrica ha tallat el subministrament elèctric arran dels deutes acumulats. Segons asseguren, la plantilla no ha cobrat la nòmina del mes d'agost i no ha rebut "cap resposta" de l'empresa sobre quan ho farà.

Pel que fa al tall de llum, CCOO i UGT apunten que la companyia "està posant en risc" la seguretat dels treballadors. Amb tot, els sindicalistes demanen a la direcció de Nylstar que resolgui la situació "amb la màxima celeritat possible".