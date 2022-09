Girona, una de les províncies amb més proporció de cotitzants per pensionista

El mercat laboral gironí s’enfilava a les xifres més altes de la sèrie històrica un cop finalitzat el juliol i comptava amb 371.697 treballadors donats d’alta. Mentrestant, el nombre de pensions aquest mateix mes pujava fins a les 162.177. Això significa una proporció de 2,29 cotitzants per cada prestació, incrementant la taxa del juliol de l’any passat que era de 2,20. De fet, Girona és una de les províncies espanyoles amb una ràtio més alta, i una de les 18 que igualen o superen els dos afiliats per pensió. Tanmateix, tot i tenir una de les proporcions més altes d’Espanya i arribar als més de 370.000 cotitzants, aquests continuen sent insuficients per assegurar la sostenibilitat financera del sistema de pensions.

Tot això, posa sobre la taula un dels grans problemes que afronten les comarques gironines, i Espanya en general, el del seu imparable envelliment. De fet, els pronòstics exposen que en les pròximes dècades aquesta problemàtica encara s’agreujarà més. I és que l’Organització de Cooperació i Desenvolupament Econòmic (OCDE), detalla que la taxa de dependència, aquella proporció de persones que depenen econòmicament de la població activa, podria arribar gairebé al 80% l’any 2050.

En aquest cas, però, Girona no és una de les províncies espanyoles que té una situació més crítica. En els últims anys, la proporció, en finalitzar el mes de juliol, sempre ha estat de més de dos afiliats per pensió. El 2019, l’any abans de l’esclat de la pandèmia, la mitjana s’havia enfilat als 2,22 cotitzants per pensió durant el juliol. Amb l’arribada de la covid-19 i la destrucció de llocs de treball, aquesta xifra va baixar fins als 2,07 en el juliol de 2020, que va tancar amb 331.097 treballadors donats d’alta a final de mes. L’any passat, la xifra d’afiliats es va tornar a disparar, tot i que la proporció no va arribar a la de juliol de 2019 i es va situar al 2,2. Aquest any, amb la pandèmia molt més normalitzada, s’ha arribat a aquesta xifra rècord i les comarques gironines van registrar 2,29 cotitzants per cada prestació el passat mes de juliol.

La taxa més alta de Catalunya

D’aquesta manera, Girona és la província catalana amb una taxa més elevada, superant la mitjana catalana (2,06), que en finalitzar el juliol comptava amb 3,6 milions de cotitzants per 1,7 milions de pensions. Barcelona (2,05) i Lleida (2,04) també superen els dos afiliats per prestació, mentre que Tarragona està per sota d’aquesta xifra (1,95).

Així, Girona té una de les proporcions més elevades d’Espanya, que compta amb una mitjana de 2,03 treballadors donats d’alta per cada pensió -el juliol es comptaven 20,2 milions d’afiliats i 9,9 milions de prestacions-. Balears és la província que encapçala la llista de més afiliats per prestació amb una ràtio del 3,02. Per darrere, se situen Melilla (2,83), Madrid (2,82) i Almeria (2,7). En contraposició en aquestes proporcions més elevades es troba la província d’Ourense, que és l’única que té menys cotitzants que prestacions (0,97). Lugo (1,1) i Lleó (1,18) són els altres territoris espanyols amb una proporció de cotitzants per prestació més baixa el mes de juliol d’aquest any. De fet, encara hi ha 34 províncies estatals que tenen menys de dos treballadors donats d’alta per pensió.