La guerra d’Ucraïna ha portat a multiplicar per sis els preus mitjana de l’electricitat a Europa al mercat majorista, entre el gener del 2021 i l’agost del 2022, segons el baròmetre d’Eurelectric, la patronal de les elèctriques europees. El principal motiu d’aquesta pujada del 532% és l’alça del gas per la pressió de Rússia sobre els fluxos cap a Europa, ja que són les centrals que utilitzen aquesta matèria primera les que solen fixar el preu de l’electricitat en el continent pel fet que es regeix per un sistema de subhastes marginalista en què l’última tecnologia per casar oferta i demanda és la que marca el preu. Aquests preus rècord de l’electricitat en el mercat majorista afecten, per part seva, el preu que paguen els consumidors pel subministrament.

En el cas d’Espanya, els preus majoristes afecten directament allò que els consumidors paguen pel seu mercat regulat, mentre que per a altres països l’efecte és indirecte. Amb tot, segons Eurelectric, els contractes de subministrament al detall celebrats a les capitals de la UE el 2022 són un 84% més cars que el 2021, gràcies a l’adopció de mesures. La Comissió Europea va anunciar fa uns dies la intenció d’intervenir el mercat elèctric amb l’objectiu per reduir l’efecte contagi entre el gas i l’electricitat.