La plataforma Resposta al MidCat, creada el 2012 i que va lluitar contra l'excussió del gasoducte fins al 2019, ha reprès l'activitat per tornar a fer pressió en contra d'aquesta infraestructura. Ho ha fet en un moment en què el govern de Sánchez, amb el suport del Govern de la Generalitat i al costat del canceller Scholz, vol impulsar aquest gasoducte entre l'Estat espanyol i el francès per poder exportar gas a Alemanya. Una iniciativa a la qual el govern francès ja ha mostrat la seva disconformitat. «No serveix per garantir la seguretat energètica», ha explicat Josep Nuart, portaveu de l'Observatori del Deute en la Globalització (ODG), que ha detallat que «només permetria substituir el 3% del gas que s'ha importat el 2021 des de Rússia».

Nuart ha dit també que el nou gasoducte no permetria deixar de dependre de països fora de la Unió Europea per poder abastir-nos de gas. I ha assegurat que es dependria d'alguns països que «no compleixen amb els drets fonamentals dels drets humans com Algèria o Qatar». A més, el portaveu denuncia que no es garantiria el seu subministrament «perquè aquest combustible s'està exhaurint».

Per la seva banda, el portaveu de la plataforma Resposta al MidCat, Raúl Domínguez, ha explicat que el gasoducte no contribueix en la descarbonització que vol assolir la Unió Europea (UE). «La descarbonització no s'aconseguirà amb models que promoguin el consum d'un combustible obsolet», ha dit. I aquest és de fet un dels principals motius pel qual les entitats ecologistes associades sota el paraigua de Resposta al MidCat s'oposen al projecte.

En la mateixa línia, la portaveu d'Ecologistes en Acció, Maria Garcia, ha afirmat que tot i que «s'intenti tenyir de verd, el gas és un combustible fòssil i contribueix al canvi climàtic». I ha recordat que si es vol complir l'Acord de París, que requereix no superar l'augment de temperatura global en 1,5 graus, «s'ha d'abandonar l'ús del gas abans del 2035» en vehicles i llars. I abans del 2040, a les indústries. La portaveu ha assegurat que Alemanya «ha de fer grans canvis en el seu model de consum perquè és el sisè país que més gas consumeix».

Per últim, Garcia ha afirmat que «no podem esperar a actuar davant de l'emergència climàtica» i ha fet referència a les onades de calor i els fenòmens meteorològics extrems d'aquest estiu. El portaveu del Col·lectiu nord-català No al MidCat, Philippe Asens, ha donat suport a aquesta idea amb un símil: «la casa està cremant, i hem de deixar de fer foc». Asens també ha dit que des de la plataforma estan satisfets que el govern francès s'oposi al projecte perquè és «nefast pels ecosistemes catalans». I ha detallat que, en cas de construir-se, afectaria el massís i les suredes de l'Albera, la plana i les vinyes del Rosselló i els aqüífers del Tec, de la Tet i de l'Aglí i el massís de Cotlliure.

Hidrogen verd al MidCat

En relació amb la possibilitat que el MidCat transporti també hidrogen verd, Nuart no ho veu viable. Ha assegurat que «no s'ha demostrat tècnicament que es pugui desenvolupar una economia de l'hidrogen a gran escala» i ha afegit que això implicaria reconvertir també el tram ja existent entre Martorell i Hostalric, de 90 quilòmetres de traçat. A part del fet que, «per poder-lo generar, s'ha de consumir entre dues i tres vegades l'energia que desprèn en la seva combustió».

Amb tot, la plataforma vol fer pressió perquè el projecte «s'enterri de forma definitiva». Consideren que actualment la seva construcció «depèn d'una qüestió política» i del «color que governi» i ho volen revertir. I posen com a exemple que el 2019, la UE va desestimar el projecte, però l'ha reprès a conseqüència de la guerra d'Ucraïna o que ERC «va dir en el seu moment que no volia el gasoducte i ara el considera molt necessari». «No ens podem permetre que els polítics interposin els seus interessos davant l'emergència climàtica, ni que prioritzin una suposada seguretat energètica per davant del canvi climàtic», ha afirmat Domínguez que ha recordat que s'ha de fer un canvi cap a les energies renovables i ha instat al Govern a adoptar la postura d'Emmanuel Macron.