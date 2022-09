Ryanair no descarta reobrir una base a Reus i reactivar la de Girona a l'hivern si hi ha incentius públics que els permeten ampliar la capacitat. «Volem continuar creixent a Catalunya, no només al Prat», ha afirmat el conseller delegat de la companyia aèria irlandesa, Eddie Wilson, en una entrevista amb l'ACN. Wilson ha apostat per negociar amb els governs locals i amb Aena «un pla estratègic» pels aeroports de Reus i Girona després d'un estiu «molt bo», encara que marcat per les vagues dels tripulants de cabina. D'altra banda, la companyia avisa que Barcelona es «pot penedir» de limitar el creixement de la demanda del Prat i de no ampliar la infraestructura.

El conseller delegat de Ryanair ha afirmat que «no hi ha cap raó» per la qual la companyia no hauria d'estar present durant tot l'any als aeroports de Reus i Girona, després que els resultats de l'estiu hagin estat «contundents». Wilson ha assegurat «que no es descarta» recuperar la base de Reus, però ha insistit a demanar a Aena i als governs locals «incentius» per tal que puguin operar durant tot l'any i per poder implementar noves rutes als dos aeroports. En aquesta línia, el directiu de l'operadora irlandesa ha instat les administracions locals a «representar millor» la ciutadania que els vota, part de la qual «té negocis» i confia en la companyia «perquè els porti visitants amb els quals puguin connectar». Pujada del preu de les tarifes Wilson ha afirmat que no esperaven haver recuperat ja els nivells de facturació i moviment de prepandèmia i ha insistit a dir que l'estiu «ha estat excel·lent». Això no obstant, el conseller delegat de la companyia ha admès que els costos energètics actuals han portat a una pujada de deu euros en les tarifes, fins als 50 euros de mitjana. En aquest sentit, ha reconegut que preveuen un hivern «fràgil i amenaçant», tot i que esperen captar nous passatgers a conseqüència de l'increment en el preu dels bitllets d'altres operadores. Wilson també ha atribuït l'increment de les tarifes «a la reducció del mercat». Segons ha assegurat, l'oferta dels seients és més limitada actualment i això comporta una pujada en els preus. Ampliació de l'aeroport del Prat Wilson ha apuntat que un aeroport «ha de reflectir la ciutat i la regió a la qual serveix» i que «restringir» la demanda o l'oferta pot afectar tant al turisme d'oci com al de negocis. El conseller delegat de la companyia irlandesa considera que una ciutat «amb limitacions» pot comportar que grans empreses com Google optin per no invertir-hi, i avisa que Barcelona hauria de trobar la manera «de fer créixer la seva capacitat» i fer-ho «respectant el medi ambient». Precisament, Wilson ha insistit a posar l'aeroport de Màlaga com a exemple d'una infraestructura que creix i augmenta la seva capacitat en benefici de la ciutadania. Vagues de tripulants de cabina Sobre la falta d'acord amb els sindicats USO i Sitcpla, que recentment han anunciat que estendran les convocatòries de vaga fins al gener del 2023, Wilson ha recordat que l'empresa ja ha arribat a un acord amb CCOO i que esperen poder tancar un conveni col·lectiu «pròximament». El conseller delegat de Ryanair ha assegurat que ha estat «impossible» arribar a un acord amb les seccions d'USO i Sitcpla en els últims quatre anys i que «molts treballadors» s'han cansat i han passat a formar part de CCOO perquè el conveni pactat «és adequat». «En algun moment, has de deixar de cridar i començar a viure la vida», ha expressat.