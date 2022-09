Superada la primera reunió per negociar una possible sortida a l’alt preu de la compra. La vicepresidenta segona del Govern i ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, i el ministre de Consum, Alberto Garzón, es van reunir ahir amb el director executiu de Carrefour Espanya, Alexandre de Palmas, una trobada a petició de la companyia en què van tractar possibles estratègies per afrontar l’efecte de l’elevada inflació a la butxaca del consumidor. L’estratègia sembla que serà seguir el camí que va obrir dimecres aquesta cadena francesa, que va anunciar un paquet de 30 productes bàsics a 30 euros. Ja dimecres la ministra va assenyalar que aquesta seria la seva petició a les grans companyies del sector, i ahir en sortir de la reunió va confirmar la demanda: hauran de ser cistelles amb productes bàsics a preus «congelats» o limitats, i que estiguin disponibles fins i tot després del Nadal i preparats també perquè els comprin persones celíaques.

Díaz va explicar que la cistella hauria d’anar rotant els productes que la composen cada setmana i estar dissenyada per incloure proteïnes i frescos (peix, carn, fruita, ous i hortalisses). Va deixar clar que en cap cas la petició va adreçada a petits comerços ni a productors. «De cap manera aquesta oferta ha de ser afrontada pels productors, ho han de fer les empreses que tenen capacitat per fer-ho», va afegir.