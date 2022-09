La Selva ja no és la comarca catalana on més puja el nombre d'afiliats en l'últim any. Després d'uns quants mesos consecutius en els quals sempre encapçalava la llista seguida per l'Alt Empordà, ara hi ha hagut un canvi de tendència. Històricament, entre juliol i agost sempre disminueix el nombre de treballadors donats d'alta. Aquest any, no ha estat una excepció i si el juliol es va arribar a la xifra rècord de 371.726 cotitzants segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE), a l'agost en van ser 367.725, la segona de la llista en la sèrie històrica. Amb aquest canvi de dinàmica, és l'Alta Ribagorça la comarca catalana que ha crescut més en nombre d'afiliats en l'últim any (+5,9%), mentre que, ara, la Selva (+5,3%) i l'Alt Empordà (+4,3%) ocupen la segona i la tercera posició de la llista, respectivament.

Les altres comarques gironines també creixen en la xifra de treballadors donats d'alta en els últims dotze mesos, però ho fan amb menys força: Baix Empordà (+3,4%), Gironès (+3,4%), Garrotxa (+3,2%), Cerdanya (+2,5%), Pla de l'Estany (2%) i Ripollès (+1%). Arreu de Catalunya, la pujada és del 3,4%. En canvi, en termes mensuals tots els territoris catalans baixen el nombre de cotitzants. A Catalunya ho fa en una mitjana del 2%. La que ho fa amb menys intensitat a Girona és la Garrotxa (-1,9%) que, de fet, és l'única comarca gironina que està per sota de la mitjana catalana. La tònica en els últims mesos a Catalunya és que el nombre d'afiliats pugi més en les dones que en els homes. Durant l'agost la pujada va ser del 3,7% i del 3,2%, respectivament, arreu del territori català. La Selva lidera la llista de comarques amb una pujada més forta en el gènere femení (+5,9%), amb el mateix percentatge que l'Alta Ribagorça, que té el creixement més alt quant a homes afiliats (+5,9%). Aquesta comarca també supera a la Selva durant l'agost la pujada en el grup de cotitzants menors de 30 anys. El seu augment és del 22,1%, mentre que el de la Selva, en segona posició de la llista, puja un 13%. En canvi, mentre les afiliacions entre les persones entre 30 i 44 anys, el grup més gran, cau en l'àmbit català, menys en cinc, tres de les quals són gironines: Garrotxa (+2,2%), encapçalant el rànquing, Selva (+1,1%) i Alt Empordà (+0,7%). https://www.idescat.cat/indicadors/?id=conj&n=10223&t=202208%3AP L'atur puja arreu Lloret de Mar ha estat un dels únics municipis gironins que ha continuat baixant en nombre d'aturats durant l'agost, mentre la dinàmica general ha estat de creixement. La localitat selvatana ha baixat un -1,3% respecte als nombres de juliol i també és una de les que més cau en termes interanuals (-22,4%). Tot això, a causa de les últimes contractacions de la temporada d'estiu, que a Lloret de Mar encara es van fer paleses durant l'agost. Molts altres municipis, en canvi, han pujat en nombre de persones apuntades al servei públic d'ocupació en l'últim mes, tot i que en termes interanuals la tendència continua a la baixa. La Jonquera, per la seva proximitat amb la frontera francesa, és un dels altres municipis que disminueix més en els últims dotze mesos (-21%). El segueixen Sant Pere Pescador (19,6%), zona arrelada als càmpings i La Bisbal d'Empordà (-19,1%). Puigcerdà, amb un descens del 18,1%, és un dels altres municipis que baixa més respecte a l'agost de 2021. De fet, la Cerdanya encapçala la llista de comarques gironines amb el descens més pronunciat en l'últim any (-14,3%). Així com el juliol hi havia comarques que continuaven baixant en nombre d'aurats, durant l'agost no va ser així i totes van experimentar una pujada. La més gran va ser la de la Garrotxa (+8,8%), seguida pel Pla de l'Estany (+8,2). Mentrestant, el Gironès (+3%), la Selva (+3,7%) i l'Alt Empordà (+3,8%) són les que ho han fet amb menys intensitat.