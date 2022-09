De moment no hi ha consens a la Unió Europea per posar un límit al preu del gas procedent de Rússia, ni tampoc un límit al preu del gas natural importat d’altres països. En canvi, sí que hi ha a priori intenció de posar en marxa mesures per reduir la demanda d’electricitat, com s’ha fet amb el gas, donar suport als operadors d’energia afectats per la crisi amb noves línies de liquiditat o topar els beneficis de les empreses que produeixen electricitat amb tecnologies inframarginals –renovables i nuclear– a costos més baixos. Totes aquestes mesures estaran avui sobre la taula dels ministres d’Energia de la UE aen una reunió d’urgència cridada a trobar un «denominador comú» per resoldre la crisi.

Tot i que la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha suggerit limitar el preu del gas rus, més de la meitat dels Estats membres no hi estan d’acord.