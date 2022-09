El 84% dels espanyols afirmen no tenir prou coneixements per invertir els seus estalvis

Només el 16% dels espanyols creuen tenir prou coneixements per gestionar els seus estalvis. Un percentatge que es redueix al 9% en el cas de les dones i que no arriba al 10% en la gent jove, de 18 a 34 anys. Si a això se sumen unes finances minvades per la guerra a Ucraïna i per una inflació desbocada, el resultat és que molts ciutadans han desplaçat el seu interès inversor cap a noves plataformes d’intermediació en línia que prometen altes rendibilitats després d’una petita formació.

Si més no, aquesta és la realitat que descriu José Luis Álvarez, CEO i fundador de HollyMontt, una multiplataforma independent que, a través d’estratègies de gamificació, permet accedir «de manera fàcil i lúdica però rigorosa» al coneixement necessari per endinsar-se en els mercats financers. «Més que formació, molt centrada en conceptes, busquem oferir cultura financera -puntualitza Álvarez-, és a dir, centrar-nos en el fet que s’adquireixi criteri, que la gent tingui prou eines per poder valorar, per saber el que està bé i el que està malament, el que pot ser i el que no pot ser a l’hora de prendre decisions financeres».

I és, segons el seu parer, «la falta de formació i el bombardeig constant de brokers en línia, que faciliten l’accés als mercats i prometen amplis i ràpids beneficis, el que genera el còctel perfecte per enganxar-se emocionalment al que s’ofereix». Per això, «és summament complicat fer entendre a una persona que està il·lusionada, que pensa que pot tenir un suplement d’ingressos en els mercats financers de manera recurrent, que no és tan fàcil com ho expliquen».

Precisament, per advertir dels perills d’aquest tipus de plataformes i facilitar aquesta cultura financera que permeti prendre millors decisions, HollyMontt s’estructura sobre la base d’un entorn gamificat i creatiu que afavoreixi diferents formes d’aprenentatge. «Quan hi ha una emoció darrere d’una decisió, la millor manera de reconduir-la és amb una altra emoció», argumenta.

José Luis Álvarez treballava en el sector de les finances i, segons explica, constatava diàriament situacions d’engany. «Tenim a sobre de la taula un problema social que juga amb la il·lusió i el desconeixement de la gent», assegura. El 2021 va decidir fer el salt a l’emprenedoria i crear HollyMontt, que es construeix sobre tres eixos: xarxes socials, web i una app.

Presència a les xarxes socials

Ja tenen presència a les xarxes socials (Twitter, Instagram i Linkedin), i en aquests moments estan en ple desenvolupament de la web. Ara comparteixen únicament continguts «més racionals i conceptuals», però aviat llançaran noves eines com, per exemple, un simulador de carteres que permetrà «mesurar el risc més que l’esperada rendibilitat». Entre els mesos de desembre i gener estarà disponible l’aplicació per a iOS i Android. «Totes aquestes plataformes es comuniquen entre elles, però creiem que tindrem usuaris independents per a cadascuna, segons les seves preferències», considera el CEO de la companyia. A més, «les nostres pretensions són el mercat europeu i el mercat americà en la seva globalitat, i sortim en anglès i en espanyol», indica el fundador.

Serveis gratuïts

L’usuari podrà trobar gran part del que ofereix HollyMontt de manera gratuïta. «Només les funcionalitats més avançades, a través de la pàgina web i l’app, seran de pagament». La idea és oferir «tiquets molt petits, de no més d’un euro, i subscripcions anuals». «La nostra pretensió -indica- és ser universals, no volem que el preu sigui un fre per a l’accés. Si sortim amb subscripcions cares, la motivació, la missió del nostre projecte, no té sentit».

Per posar HollyMontt en funcionament han iniciat una primera ronda de finançament en què ha aconseguit, de moment, 550.000 euros, principalment gràcies a empresaris i family office. Álvarez espera completar la primera fase del negoci amb 1,2 milions d’euros en aquesta mateixa ronda. Els càlculs facilitats indiquen que la companyia aconseguirà una xifra de negoci d’entre 50 i 60 milions d’euros en cinc anys. «Ho vam crear tot en un ecosistema perquè la gent pugui fer autogestió dels seus estalvis. Estem parlant d’un mercat potencial de 600 milions de persones. La nostra pretensió és aconseguir una petita quota, però que en números pot ser una xifra molt important», justifica.

La plantilla de la companyia està formada per només quatre persones, però entre partners i col·laboradors, directament i indirecta, hi treballen al voltant de 40 persones: «Fusionem diferents mons: el de l’aprenentatge, el disseny motivacional, la tecnologia i el món de les finances. Necessitem especialistes de cadascun dels àmbits».