Com reclamar els vols cancel·lats

S’han reprès les vacances després de les restriccions per la pandèmia i els aeroports no han estat capaços de fer front a un augment tan gran de demanda. Les aerolínies europees arrosseguen les retallades de les plantilles de l’inici de la crisi de la covid i han cancel·lat el 2% dels vols a l’agost, segons un informe de Cirium. A Espanya, previsiblement, els tripulants de Ryanair estaran en vaga fins al 7 de gener i els d’Iberia Express fins al 6 de setembre. Molts passatgers han patit les aturades durant l’estiu i els dubtes podrien assaltar els qui vegin com els seus plans es torcen amb un cartell de «vol cancel·lat», malgrat arribar amb temps.

Causes meteorològiques, avaries, desordres populars a l’aeroport d’arribada o la reprogramació dels vols i aeronaus per part de la companyia també són suficients per al canvi de plans. «En la majoria dels casos, amb una simple reclamació podrien exercir el seu dret a ser ressituats o indemnitzats, però hi ha una falta de coneixement generalitzada en la matèria que acaba amargant les vacances a molts», explica Estel Romero, advocada de Sanahuja Miranda. Els clients que es vegin afectats poden reclamar el reembors o la reubicació en un altre vol, compensacions econòmiques de centenars d’euros i fins i tot les despeses que es deriven per la cancel·lació del vol, com les factures dels hotels i el transport dels quals no es gaudirà.

El primer pas a l’hora de reclamar és obtenir tota la informació necessària: targetes d’embarcament, dades de la reserva dels hotels, entrades a concerts o factures, indica Vanessa Santiago, coautora del blog Callejeros Viajeros. Posteriorment, s’haurà d’anar al taulell de l’aeroport, contactar telefònicament amb l’aerolínia o formalitzar la reclamació per escrit a través del correu o el web el més aviat possible. En cas que no es rebi una resposta en el termini d’un mes o si no s’hi està d’acord, es pot denunciar a l’Agència Estatal de Seguretat Aèria (Aesa), segons apunten fonts de l’organisme públic.

La llei estableix que, si hi ha cancel·lació del vol, els afectats tenen dret a triar entre el reembors o un transport alternatiu i en condicions «comparables». A més, podran rebre una compensació d’entre 250 i 600 euros, que es calcularà en funció de la distància del vol. Als viatgers també se’ls atribuirà l’atenció amb els àpats i les nits d’allotjament, si fos necessari. «Facilitar hotel i àpats a Barcelona en temporada alta podria costar 200 euros per jornada a l’aerolínia», explica Manuel López, conseller delegat d’InterMundial. De fet, les operadores perden uns 1.050 euros per deixar a terra 50 passatgers en cancel·lar el viatge d’un avió regional, mentre que la disminució d’ingressos quan s’anul·la un vol transatlàntic d’anada i tornada pot arribar a ser de 42.900 euros, segons masFlight.

En tot cas, «si es produeix un fenomen meteorològic, com un terratrèmol o un tornado, o en casos extrems com ara inestabilitat política o vagues alienes a la companyia, aquestes situacions s’escapen de la seva responsabilitat», segons Òscar Oliver, professor de la UPC.