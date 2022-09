Educació autoritza algunes escoles a instal·lar ventiladors a les aules

Desconcert entre els centres educatius de Catalunya per l’assumpte dels ventiladors. Després que s’informés que les famílies havien començat a comprar pel seu compte aquests aparells per alleujar les altes temperatures que pateixen alumnes i professors aquests primers dies de curs, el Departament d’Educació va anunciar als mitjans de comunicació que ahir enviaria aquests aparells -no en va detallar quants- a les escoles on s’haguessin detectat temperatures més altes. Tampoc encara ha concretat quins centres són. Ni si s’ha plantejat que això pot suposar greuges entre centres. Sí que va explicar que des del juny fins ara s’han distribuït 500 ventiladors.

A peu d’escola, hi ha direccions que no han rebut cap mena d’informació sobre aquest tema. «No ens han dit absolutament res. Ho han anunciat de cara a l’opinió pública», assenyala un dels directors. «Han anunciat una mesura abans de saber com la gestionaran», opinava un altre.

Hi ha altres direccions, en canvi, que sí que han rebut informació. Dijous van rebre indicacions dels seus Serveis Territorials autoritzant-les a instal·lar «de forma provisional» ventiladors a les aules. El permís rebut no fa referència al finançament dels ventiladors.

En el cas d’un institut escola del Maresme que ha rebut aquesta notificació, la direcció ha enviat una nota a les famílies informant-los que no tenen pressupost per adquirir el material i demanant-los col·laboració. «Tenim permís per utilitzar, de manera provisional, alguns ventiladors. No tenim partida pressupostària i per això demanem col·laboració per portar ventiladors per a les 12 aules de primària i una de secundària», indica el correu enviat a les famílies.

Pendents de resposta

Hi ha altres direccions que també han demanat explicacions als seus Serveis Territorials respectius i aquests els han contestat que estan «estudiant el tema» i valorant «com procedir» amb les sol·licituds de ventiladors. «Quan tinguem resposta, us la farem arribar a totes les direccions», conclou el text de resposta.

Normativa en mà, tenint en compte els riscos laborals i de salut, no estan permesos els ventiladors a les aules. Però la situació insostenible viscuda a finals de curs passat i al començament d’aquest ha esgotat la paciència de les famílies, que, vetllant principalment pels seus fills, han decidit actuar. En les darreres hores, més d’un centenar d’associacions de famílies han signat un document exigint solucions.

D’altra banda, el sindicat CGT va reclamar ahir la intervenció d’Inspecció de Treball. «Mentre el conseller i el seu equip gaudeixen de l’aire condicionat, els docents estem en aules infames amb més de 30 alumnes suant com pollastres», van criticar. «La tendència a l’alça de les temperatures, afegida a la manca d’inversions i al barraquisme crònic fan la vida als centres educatius insuportable», van afegir. CGT, igual que altres sindicats, ja van denunciar la situació el curs passat i en cursos anteriors.

L’inici del curs escolar a Catalunya, avançat al 5 de setembre, ha coincidit amb un estiu molt calorós que encara no afluixa, amb temperatures per sobre dels 30 graus. I la previsió és que la setmana que ve continuï la calor.