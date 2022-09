Josep Argelaguet va morir ahir als 86 anys. Empresari, inventor, dirigent patronal, conversador apassionat, amant de la pesca i defensor de diferents causes, Argelaguet va deixar empremta en aquells que el van tractar al llarg dels anys.

Nascut a Barcelona en una família vinculada al sector del moble, va estudiar Peritatge Industrial i va fundar la seva pròpia empresa -Ressorts i Molles Barcino SA- que acabaria traslladant a Aiguaviva l’any 1976.

En un acte d’homenatge celebrat fa uns anys a Girona, Pius Pujades explicava el hàndicap que li debia resultar arribar, amb 40 anys, a una ciutat aleshores molt tancada com Girona: «I tu, de quina família ets? li deien a Argelaguet».

Aquell dia, Argelaguet va recordar els seus inicis com a empresari i va recordar algunes de les claus del seu èxit: «treballar, fer-ho amb ètica, i essent generós. Calen empresaris generosos, que a més de guanyar de diners també deixin que en guanyin els altres».

La seva empresa va créixer i Argelaguet es va implicar en el món de les associacions empresarials, primer en el seu gremi (Fegmetall), des de la que va fer el salt a institucions provincials i catalanes. Així, va ser vicepresident de la Cambra de Comerç entre 1991 i 1995, membre de l’executiva de l’Associació Multisectorial d’Exportadors de Catalunya, i president de la Federació d’Organitzacions Empresarials de Girona (FOEG) entre 1995 i 1999. En aquest àmbit va contribuir a consolidar la patronal i donant-li una dimensió de major presència associativa i un desplegament institucional i formatiu, destaquen des de la FOEG.

Argelaguet no es va eternitzar en els càrrecs. Sempre va defensar la vessant ètica de l’empresa i dels empresaris, i la relació d’aquesta amb els consumidors. És per això va participar de forma activa en la fundació l’Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya (OCUC).

Amb un enginy fora del comú, Argelaguet també va ser un reconegut inventor. Comptava amb diverses patents, i va ser premiat en diferents fires i certamens del sector, tant a Espanya com als Estats Units. Un dels més coneguts va ser el RodaFlex (una roda amb suspensió incorporada), que va desenvolupar després de jubilar-se.

Al costat de la seva filla, també va impulsar una empresa per ajudar a inventors i innovadors a tirar endavant els seus projectes, fet que li va valer el reconeixement per part de l’Associació de Joves Empresaris de Girona.

«Una idea et pot venir en llocs impensables i en els moments menys esperats. No està subjecte a horaris, convenis ni edats. Són rebels, no demanen permís i vénen quan vénen: amb tren, amb cotxe, caminant, esperant en una consulta del metge, mirant la tele o fins i tot dormint», explicava fa uns anys en una entrevista.

Argelaguet haurà mort sense veure com Catalunya instaura un Dia de l’Inventor, que sempre va defensar que hauria d’estar vinculat al figuerenc Narcís Monturiol. Per això proposava que fos el 28 de setembre (data de naixement de Monturiol) o el 28 de juny (data de botadura del seu pimer submarí, l’Ictineu I, al Port de Barcelona).

La cerimònia en la seva memòria se celebrarà aquest dissabte a dos quarts de dotze del migdia al tanatori de Mémora a Girona.