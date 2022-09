Preveuen una reducció de l’11% de la verema per la sequera i els costos

L’organització Unió d’Unions d’Agricultors i Ramaders ha informat que preveu una caiguda de l’11% en la collita de la verema d’aquest any per culpa de la sequera, les altes temperatures i els costos de producció elevats.

Unió d’Unions va posar èmfasi en la reducció de la collita a les principals zones productives, com Castella-la Manxa, amb disminucions superiors al 16%, Catalunya, amb un descens superior al 20%, i València, amb una minva del 15%.

Per a Castella i Lleó calcula una reducció del 10% de la collita, que variarà depenent de la climatologia del mes de setembre, xifres similars a les que preveu a la Rioja i al País Basc.

Les organitzacions territorials d’Unió d’Unions a Navarra i Galícia confien a tenir una collita en la línia de la dels últims cinc anys, a causa d’una climatologia més benèvola que a la resta dels territoris, així com Extremadura, que considera que s’incrementarà en un 15%.

Unió d’Unions ha destacat que a totes les autonomies hi ha una unanimitat pràctica sobre la bona qualitat del raïm d’aquesta campanya.

Pel que fa a preus, hi ha unanimitat als territoris, i en aquest sentits Unió d’Unions ha dit que els preus als quals les grans corporacions volen pagar el raïm, en molts casos no arriben a cobrir els costos de producció, que s’han vist incrementats, de mitjana, un 30%.

Aquesta alça es deu sobretot al cost del gasoil per a la maquinària agrícola (superior al 70%), dels fertilitzants (del 50%) i dels productes fitosanitaris, segons l’organització.

«Si bé els preus pugen una mica respecte la campanya passada, no ho fan en la mateixa mesura que els costos, de manera que els viticultors es troben en una situació difícil», ha expressat l’organització.

Això passaria a totes les autonomies, però amb més gravetat a Extremadura, on els costos de producció freguen els 0,40 euros per quilo i es pretén pagar a 0,14 euros per quilo, segons l’organització.

Unió d’Unions ha demanat al Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació que controli aquesta situació i faci complir la llei de la cadena perquè els productors no venguin amb pèrdues.

Contractes per escrit

A més, ha fet una crida als viticultors perquè formalitzin contractes per escrit de compravenda de raïm amb l’establiment on es detallin les qualitats, preus i condicions concretes.

També ha recalcat l’obligació dels cellers de pagar el raïm als viticultors a 30 dies segons l’actual llei de morositat, independentment de la data de qualificació del vi per una Denominació d’Origen