Reducció dels rendiments dels cultius

En el que portem de campanya agrícola s’han produït múltiples esdeveniments meteorològics extrems que, en el marc del canvi climàtic, estan provocant pèrdues productives, reducció de rendiments i, per tant, d’ingressos, fins al punt que l’estrès per aigua i calor de l’estiu redueixen els rendiments en els cultius de secà fins a un 80%, segons l’informe sobre la sequera del COAG, així com increments de despeses per intentar pal·liar els efectes d’aquestes situacions.

Segons l’últim informe de l’Observatori Europeu de la Sequera del JRC, la UE està afectada per una onada de calor i una sequera extremes. La sequera severa que afecta diverses regions d’Europa des de principis d’any continua ampliant-se i agreujant-se. La competència pels recursos hídrics és alta i va començar abans del que és habitual. L’estrès per aigua i calor ha reduït el rendiment i el potencial dels cultius i el subministrament d’aigua es pot veure compromès en els propers mesos. Es pronostiquen condicions més seques del normal per als propers tres mesos a grans àrees d’Europa. Aquestes condicions càlides i seques excepcionals a tota la UE signifiquen que la producció d’alguns cultius, com ara el gira-sol, els cereals i el sucre, estarà molt per sota dels nivells habituals. Aquesta situació també està dificultant greument la ramaderia extensiva, ja que dificulta el subministrament d’aigua i això suposa una despesa més gran (energia i mà d’obra).