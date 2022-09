La transformació digital podria generar 228.000 milions per a l’economia espanyola

La transformació digital d’Espanya segons la Ruta cap a la Dècada Digital, que recull els objectius fixats per la Comissió Europea per a l’any 2030, podria generar 228.000 milions d’euros en valor econòmic per a Espanya, una xifra equivalent al 22% de l’economia espanyola actualment, segons un informe encarregat per Amazon Web Services (AWS) a la consultora Public First.

Aquests 228.000 milions d’euros potencials inclouen 83.000 milions que Espanya ja està en camí d’obtenir, als quals se sumarien 145.000 addicionals si el país aconsegueix accelerar el progrés digital. En cas que aquesta acceleració no es produeixi, Espanya materialitzarà un 36% del potencial de la dècada digital, segons l’estudi. D’aquests guanys calculats, el 55% dependrien de la tecnologia al núvol o cloud computing, que permet a les empreses i organitzacions accedir a capacitat informàtica, emmagatzematge, bases de dades i altres serveis i tecnologies a través d’internet a mesura que els vagin necessitant, en comptes d’haver d’adquirir, posseir i mantenir centres de dades i servidors. L’informe «Descobrint el potencial digital d’Espanya», presentat per AWS a Madrid, assenyala que per generar el valor econòmic addicional estimat cal que els sectors públic i privat col·laborin per accelerar la consecució de l’objectiu i que millori l’adopció d’habilitats i tecnologies digitals al núvol. Pel que fa a la transformació digital de les empreses, Espanya encara està lluny de complir amb l’objectiu de la Unió Europea de comptar amb un 75% d’empreses que hagin adoptat serveis al núvol, big data i intel·ligència artificial el 2050. Actualment només el 22% de les empreses utilitzen el núvol.