Alemanya s’enreda en les nuclears

L’abandonament de l’energia nuclear a finals del 2022 era una decisió presa feia anys a Alemanya que pràcticament no generava debat. Però aleshores va arribar la invasió russa d’Ucraïna i la crisi energètica que ja arrossega la primera economia de la Unió Europea cap a la recessió. Després de rebre els resultats de l’últim test d’estrès al sistema de subministrament energètic del país, el vicecanceller i ministre d’Economia i Protecció Climàtica, el verd Robert Habeck, va anunciar dilluns passat que dues de les tres centrals nuclears encara en funcionament es mantindran «en reserva» fins a l’abril del 2023.

La decisió pretén ser un pla B en cas que les fonts d’energia actuals que alimenten el consum privat i la indústria estiguin en perill. És el que el ministeri de Habeck anomena «ús d’emergència» per «protegir-se d’un perill concret per al subministrament». Entre els escenaris dibuixats apareixen, per exemple, que les centrals de carbó reactivades per suplir la manca de gas rus deixin de funcionar per la manca de carbó, que sol arribar per transport fluvial, que aquest estiu ha estat molt restringit per la sequera. Altres escenaris són que moltes centrals nuclears franceses -que exporten energia a Alemanya- deixin d’operar, o que el preu del gas continuï pujant, com tot sembla indicar que passarà.

«No hi haurà una prolongació de l’energia nuclear aquesta legislatura» ni tampoc «la construcció de noves centrals nuclears», va assegurar Robert Habeck en la compareixença de dilluns passat. Per als ecoliberals dels Verds, el «no» a l’energia nuclear, una de les bases fundacionals que encara conserven, és innegociable.

A Alemanya s’ha estès històricament un consens sobre l’abandonament de l’energia nuclear. La catàstrofe de Txernòbil, les conseqüències ambientals de la qual van arribar a afectar algunes regions alemanyes, van deixar empremta en l’opinió pública del país. La catàstrofe de Fukushima va acabar per portar el Govern de Merkel a anunciar el 2011 l’apagada definitiva el 2022. Aquest futur ja és aquí, però el consens forjat durant dècades ara sembla trencat per la greu crisi energètica a la qual s’enfronta Alemanya, molt dependent històricament d’importacions d’energia fòssil.

Mentre que l’SPD del canceller Scholz avala la decisió de Habeck, els liberals de l’FDP, la tercera pota del tripartit que governa Alemanya, la rebutgen obertament. Els liberals aposten per mantenir les tres centrals nuclears del sud d’Alemanya, la regió amb menys alternatives a les renovables.