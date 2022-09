El Departament d'Economia i Hisenda ha convocat la subhasta pública d'un total de 36 immobles procedents d'herències intestades. El paquet que es posa a la venda inclou locals, solars i habitatges situats a 23 municipis de Catalunya i també a Vinaròs (Castelló). Destaquen quatre immobles dels germans Anlló a Sant Feliu de Guíxols –entre els quals els antics hotels Rex II i Mediterraneo-, un habitatge unifamiliar a Puigcerdà amb un preu de sortida de 447.500 euros o dos locals a Barcelona, amb preus de 79.300 i 84.900 euros, respectivament. El Departament d'Economia ha convocat la subhasta pel proper 1 de desembre del 2022 a migdia i els interessats podran presentar ofertes davant la Direcció General de Patrimoni fins al 25 d'octubre.

El Govern preveu ingressar un mínim de 3,3 milions d'euros

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) publica aquest dilluns l'anunci de la subhasta d'aquests 36 immobles procedents d'herències intestades. Amb la venda de tots els lots, el Govern preveu obtenir un mínim de 3.290.800 euros, una xifra que pot ser millorada en la subhasta. D'acord amb la legislació vigent que regula les herències intestades, els imports obtinguts podran ser destinats a finalitats de l'habitatge o a establiments d'assistència social o a institucions culturals preferentment del municipi o la comarca d'on tenia la darrera residència el causant.

488.800 euros per un hotel a Sant Feliu

La Direcció General del Patrimoni ha habilitat un telèfon d'informació i una adreça de correu electrònic per a les persones interessades a visitar algun dels immobles que estan a la venda. S'hi poden trobar habitatges unifamiliars en poblacions com la Bisbal de Falset, la Bisbal d'Empordà, Bot, Guimerà, Sallent, Valls, Vila-rodona o la Vilella Baixa. Locals a Badalona, l'Hospitalet de Llobregat, Masquefa, Sant Feliu de Guíxols i Santa Coloma de Gramenet. Un aparcament a Tortosa o un terreny rústic i masia urbana a Castellví de la Marca. L'immoble més barat és un traster a Masquefa amb un preu de sortida de 3.900 euros i el més car és l'antic hotel Rex II de Sant Feliu de Guíxols amb 488.800 euros.

Les característiques tècniques de totes les finques es poden consultar al web del Departament d'Economia i Hisenda i a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública. Per participar en la subhasta s'ha de dipositar, amb caràcter previ, a la Caixa General de Dipòsits del Departament d’Economia i Hisenda, l'import de la garantia del preu de sortida de cada immoble, que s'estableix al plec de condicions d'aquesta subhasta.

Una vuitantena d'habitatges intestats destinats a cobrir necessitats socials

L'administració catalana té encomanda legalment la funció de tramitar les herències intestades de les persones amb veïnatge civil català que han mort, presumiblement, sense haver atorgat testament i sense hereus o familiars coneguts, fins al quart grau de consanguinitat i de destinar els béns que hereta procedents d’aquestes herències intestades a entitats assistencials, socials, sanitàries o culturals i a polítiques d’habitatge social.

Així, des de la seva constitució el 2017, la Junta d'Herències haurà adscrit una vuitantena d'habitatges procedents d'herències intestades a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per cobrir necessitats d'habitatge social arreu de Catalunya. Durant el 2018 se'n van transferir 17, un total de 32 el 2019 i 3 immobles més el 2021, ja en plena pandèmia de la covid-19. Finalment, aquest any 2022 s'ha acordat l'adscripció de 32 habitatges més.

La majoria dels 36 immobles que surten a subhasta el proper 1 de desembre, que ja han estat comunicats prèviament als respectius ajuntaments, són locals o solars. Les finques urbanes que s'hi han inclòs no han estat considerades aptes per l'Agència de l’Habitatge de Catalunya per ser destinades directament a habitatge social, per manca de demanda habitacional al municipi o pel mal estat de la finca.