El BCE demana als clients bancaris que sol·licitin pujades en els dipòsits

El Banc Central Europeu (BCE) començarà dijous a pagar als bancs per guardar-los els diners per primera vegada des del desembre del 2011. La mesura, destinada a drenar liquiditat de l’economia per combatre la inflació, ha estat llargament anticipada per les entitats financeres, que des de fa mesos preveuen començar a pagar als clients pels seus dipòsits. El vicepresident de l’autoritat monetària, Luis de Guindos, va animar ahir aquests clients a prendre ja la iniciativa: «Si són estalviadors i tenen un compte corrent o un dipòsit a termini, jo aniria al banc a demanar-li: ‘escolti, actualitzi’m vostè la remuneració’».

De Guindos, així mateix, va ser preguntat sobre l’impost als bancs impulsat pel Govern i, si bé va dir desconèixer els detalls i no voler entrar en qüestions de política nacional, va deixar entreveure el rebuig del BCE. Precisament, l’Institut d’Estudis Econòmics (IEE) -laboratori d’idees lligat a la CEOE- va publicar ahir un informe en contra de l’impost. «Hi ha nombrosos arguments que ens permeten concloure que és un impost il·legal i difícilment constitucional», va resumir Iñigo Fernández de Mesa, president de l’institut i exsecretari d’Estat del Ministeri d’Economia.