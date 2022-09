El Departament d’Economia i Hisenda ha convocat la subhasta pública d’un total de 36 immobles procedents d’herències intestades. Entre ells hi ha les dues últimes grans propietats del llegat dels germans Anlló -els hotels Mediterráneo i Rex II-, que van morir va més de vint anys sense deixar testament.

L’Ajuntament ja va anunciar fa uns mesos la intenció de presentar una oferta pel Mediterráneo amb la intenció de fer-hi deu habitatges protegits. Aquest immoble situat al carrer Penitència va sortir a subhasta el 2014 per un preu de sortida de 477.000 euros i ningú va optar a la compra. Ara, amb la nova taxació, Economia el treu a la venda per un preu de sortida de 384.900 euros. Pel que fa al Rex II, que també se va subhastar sense èxit al 2017, tindrà ara un preu de sortida de 488.800 euros, uns 50.000 euros menys que fa cinc anys.

Patrimoni de la Generalitat de Catalunya va passar a ser la responsable de gestionar l’herència dels Anlló herència, tal com marca la llei, després que no apareguessin familiars de fins a quart grau de consanguinitat que poguessin reclamar-la.

Les primeres subhastes no es van activar fins al 2011, nou anys després de la defunció dels germans, amb un llegat devaluat per la crisi immobiliària i el pas del temps. La joia de la corona d’aquest extens patrimoni era l’antic hotel Panorama, que es va vendre a una societat gironina per 1,86 milions d’euros el 2017.

El departament d’Economia també treu a subhasta altres dos immobles a Sant Feliu de Guíxols. Es tracta de dos baixos situats al carrer Jacint Verdaguer, amb uns preus de sortida de 56.700 euros i 125.400 euros respectivament

Així mateix, el Departament d’Economia i Hisenda ha convocat la subhasta pública per altres finques situades a les comarques gironines: un immoble a l’Avinguda President Companys de la Bisbal d’Empordà (30.800 euros), un solar al carrer Sant Josep de Breda (46.500 euros), i un habitatge a Puigcerdà (447.500 euros).

L’administració catalana té encomanda legalment la funció de tramitar les herències intestades de les persones amb veïnatge civil català que han mort, presumiblement, sense haver atorgat testament i sense hereus o familiars coneguts, fins al quart grau de consanguinitat i de destinar els béns que hereta procedents d’aquestes herències intestades a entitats assistencials, socials, sanitàries o culturals i a polítiques d’habitatge social.

Així, des de la seva constitució el 2017, la Junta d’Herències haurà adscrit una vuitantena d’habitatges procedents d’herències intestades a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per cobrir necessitats d’habitatge social arreu de Catalunya. Durant el 2018 se’n van transferir 17, un total de 32 el 2019 i 3 immobles més el 2021, ja en plena pandèmia de la COVID-19. Finalment, aquest any 2022 s’ha acordat l’adscripció de 32 habitatges més.

La majoria dels 36 immobles que surten a subhasta el proper 1 de desembre a Catalunya, ja han estat comunicats prèviament als respectius ajuntaments, són locals o solars. Les finques urbanes que s’hi han inclòs no han estat considerades aptes per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per ser destinades directament a habitatge social, per manca de demanda habitacional al municipi o pel mal estat de la finca.

La Junta d’Herències, un òrgan col·legiat del qual formen part la Generalitat i les associacions municipalistes, serà l’encarregada, un cop l’herència estigui totalment liquidada, d’establir els criteris per a la distribució dels imports, mitjançant les corresponents convocatòries públiques, a les entitats interessades que hi puguin participar com a beneficiàries.