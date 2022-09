Escrivá descarta allargar a 35 anys el còmput per a les noves pensions

La darrera fase de la reforma de les pensions ja està en marxa. El Ministeri de Seguretat Social va reprendre ahir les converses amb patronal i sindicats per encarar el bloc que sembla el més complicat dels negociats fins ara, amb l’eliminació dels topalls de les pensions i les bases màximes i la modificació en el nombre d’anys tinguts en compte per calcular les noves prestacions. Sobre aquest últim punt es va pronunciar el ministre José Luis Escrivá, dues hores abans de reunir-se la taula per suavitzar les reticències inicials de les centrals i el sector morat del Govern. El ministre va descartar explícitament elevar fins a 35 anys -des dels actuals 25- el període de còmput, tal com sí que es va estudiar en el passat des del seu departament. «En cap cas», va concloure als micròfons de RNE.

S’ha imposat el tempteig en aquest primer assalt i, segons confirmen diverses fonts presents a la reunió, no hi va haver papers pel mig. De moment, els agents socials esperen veure les propostes de l’executiu. A la patronal van rebutjar valorar res i des de les centrals demanen no tenir pressa per començar unes converses que podrien ser complexes, malgrat que Escrivá reitera en públic el missatge que els canvis que pretén no seran traumàtics. «Estem parlant de petits ajustaments», va insistir.

Límit: final d’any

El Govern té marcada com a data límit el 31 de desembre per tenir acordada al si del diàleg social aquesta última fase de la reforma de les pensions. Tot i això, des de les centrals no tenen pressa i pressionen la Seguretat Social per tancar primer fronts menors abans d’entrar en la gran batalla que els espera. La cotització dels becaris, les baixes per incapacitat temporal dels fixos discontinus, el contracte relleu o la definició jurídica de les parelles de fet per equiparar-les amb els matrimonis a efectes de viduïtat són les matèries pendents que des de CCOO i UGT volen tancar primer. No tenen, però, el compromís d’Escrivá de respectar aquest ordre. Des de la patronal tampoc han manifestat pressa, especialment en una CEOE que aquest novembre celebra eleccions per decidir si renova o no Antonio Garamendi al capdavant.

La reforma de les pensions va començar l’any passat i el primer bloc es va tancar amb un pacte amb patronal i sindicats per a la revaloració de les pensions cada any segons l’IPC, així com desincentius a les jubilacions anticipades. En la segona no hi va haver acord a tres bandes i Escrivá va acabar consensuant només amb els sindicats una lleu pujada de les cotitzacions socials dels treballadors, que pagaran majoritàriament les empreses i que entrarà en vigor el proper 1 de gener, durant els propers 10 anys. I el passat juliol el ministre va rubricar la tercera fase i va tornar a aconseguir un acord unànime amb les organitzacions d’autònoms per transitar a partir de l’any que ve cap a un sistema de quotes segons trams d’ingressos.

Carpetes complicades

Ara comença la quarta i última fase de la reforma, promesa a Brussel·les i de la qual depèn l’arribada d’una suma rellevant de fons europeus. La negociació no serà fàcil, ja que entra de ple en carpetes complicades per als agents socials i que generen dissensions en el Govern de coalició. D’una banda, l’eliminació dels topalls de les pensions màximes -tant en l’import com en les bases de cotització- implicarà un augment dels costos laborals per a les empreses, cosa que serà difícil encaixar per la patronal.

I, de l’altra, hi ha el canvi en els anys que es prenen de referència per calcular les noves prestacions. Aquest punt amenaça de perjudicar alguns treballadors, ja que habitualment els darrers anys de carrera professional són els millor pagats i augmentar el termini de còmput pot incloure anys amb pitjors sous i derivar en menors pensions de jubilació, cosa que no agrada als sindicats.

Escrivá ha promès que aquest canvi tindrà un efecte neutre per a la Seguretat Social i que persegueix objectius d’equitat. De moment i a falta de papers, des de les centrals interpreten que perquè alguns treballadors -els més perjudicats en els últims anys de carrera- millorin la pensió final, d’altres s’hauran de veure perjudicats pel nou sistema de càlcul.