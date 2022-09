L’hostaleria aconsegueix un preacord per apujar salaris un 4%

Les patronals de l’hostaleria de Catalunya i UGT han tancat un preacord per a la renovació del conveni del sector, que preveu un increment salarial del 4% per a aquest any -amb caràcter retroactiu des de l’1 de gener- i beneficiarà directament 300.000 persones de Barcelona, Girona i Tarragona. El sindicat ha ratificat internament i pel 97,6% dels vots el text consensuat amb les organitzacions empresarials per actualitzar un dels plecs de condicions que afecten un nombre més gran de persones a Catalunya. Finalment, l’entesa contempla increments del 3% per al 2023 i del 2% per al 2024, tot i que no inclou clàusula de revisió salarial.

CCOO, per la seva part, està en procés d’assemblees durant aquesta setmana per decidir si avala o no el text, amb posicions internes tant a favor com en contra i l’esperança d’aconseguir que es produeixi alguna modificació en matèria d’externalitzacions per acabar entrant en el pacte final. En els darrers anys, l’hostaleria catalana ha estat un sector on la unitat d’acció sindical ha estat l’excepció.