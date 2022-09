Tot el comerç es mostra contrari a la cistella de la compra de Yolanda Díaz

Tot el sector de la distribució comercial dóna l’esquena a la iniciativa de la vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz, de promoure que les cadenes d’alimentació ofereixin cistelles de la compra de productes bàsics a preus congelats per combatre els efectes de la inflació, sobretot en les famílies més vulnerables. Grans establiments, petits i mitjans, rebutgen aquesta proposta d’acord per considerar-lo «inviable i contraproduent» i perquè provocaria «greus riscos per a la competència», perjudicant uns comerciants davant d’altres i els consumidors que viuen a poblacions petites, segons el comunicat emès ahir per la patronal de grans superfícies Anged i per les organitzacions Asedas i ACES, representatives dels supermercats.

Divendres va ser el petit comerç el que, a través de la Confederació Espanyola de Comerç (CEC), va expressar la seva queixa per la iniciativa impulsada per la vicepresidenta, argumentant que provocaria la fugida dels seus clients cap a les grans cadenes d’alimentació davant la impossibilitat de poder ajustar ells mateixos els marges.

Ahir van reaccionar les organitzacions d’híper i de supermercats. I ho van fer hores després d’haver finalitzat una reunió amb Díaz i amb el ministre de Consum, Alberto Garzón, que van comparèixer davant els mitjans per elogiar l’actitud favorable a l’acord que havien detectat en les organitzacions del comerç i que després va ser desmentida a través de l’esmentat comunicat.

Díaz va explicar que el Govern dissenyaria una cistella tipus de productes que haurien de garantir una alimentació saludable de les famílies i que aquesta cistella hauria de servir de guia per als establiments que decideixin voluntàriament adherir-se a la iniciativa del Govern. Amb aquesta cistella tipus -que inclourà productes frescos de carn, peix, ous, hortalisses, fruites i lactis, així com productes adequats per a celíacs- s’intentarà evitar un altre tipus d’ofertes, com la que ja ha llançat Carrefour, amb un reclam de 30 productes a 30 euros entre els quals no hi ha productes frescos i sí d’altres com xocolata blanca.

Davant la cistella de preus fixos, el sector planteja altres mesures per combatre la inflació en l’alimentació. Plantegen una baixada temporal de l’IVA dels aliments i un preu de l’energia sostenible per a tota la cadena, i especialment per a la distribució alimentària.