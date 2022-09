Un acomiadament impugnat triga més d’un any i mig a arribar al jutjat

Si avui un treballador és acomiadat i decideix impugnar davant els tribunals catalans la decisió de l’empresa haurà d’esperar més d’un any i mig per a anar a judici. Uns 19 mesos de mitjana fins que un magistrat decideixi si decreta la seva readmissió, més indemnització o considera que tot està d’acord amb el dret. Així ho quantifica un informe d’UGT, que recopila els temps d’espera als jutjats de tota Espanya i constata el col·lapse generalitzat de la justícia social, que afecta especialment les places catalanes.

L’informe d’UGT revela que la durada mitjana d’aquells procediments per la via d’urgència s’allarga fins a 6 mesos, mentre que la durada mitjana de procediments ordinaris se situa en els 11 mesos. Però hi ha importants diferències entre territoris i Catalunya -amb la seva capital al capdavant- surt especialment perjudicada en el balanç.

Una impugnació al social, ja sigui per un acomiadament, per un impagament salarial o per una denúncia d’incompliment de les condicions contractuals, entre altres, triga 17,9 mesos a solucionar-se. A Barcelona una mica menys, 15,7 mesos i al TSJC un cas per la via ordinària es demora 16 mesos a dirimir-se. Només han d’esperar més els andalusos, que amb 22 mesos de mitjana de demora són els que sofreixen els jutjats més col·lapsats. Entre ells està el jutjat número 2 de Sevilla, el tribunal de tota Espanya on més triga un cas entre que és acceptat a tràmit i es dicta sentència. Concretament, tarda 54 mesos.