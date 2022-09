Carles III s’estrena amb treva a la convulsa Irlanda del Nord

Isabel II va marcar una «enorme diferència en el canvi d’actituds i en la construcció de relacions» a Irlanda del Nord. «Va demostrar personalment com les accions individuals poden ajudar a enderrocar barreres i encoratjar la reconciliació». Qui agraïa així la tasca de la sobirana no era un unionista fanàtic de la corona britànica. El reconeixement li va retre Alex Masky, un antic dirigent de l’IRA. L’ara portaveu de l’Assemblea de Stormont, i qui fou el primer alcalde del Sinn Féin que va tenir Belfast, va pronunciar aquestes paraules davant Carles III en el curs de la seva primera visita com a rei a Irlanda del Nord. Un signe de la transformació viscuda al territori del Regne Unit on la Corona britànica suscita més controvèrsia.

La monarquia encarnada per Isabel II ha estat símbol de devoció per als unionistes protestants i d’opressió per als nacionalistes catòlics. 30 anys de violència sectària entre les dues comunitats es van cobrar 3.500 vides. La pau aconseguida amb els acords de Divendres Sant el 1998 va ser difícil de construir i encara és feble. Els unionistes, aferrats a la monarquia, tenen por de l’era que s’obre amb aquest nou regnat. Una ansietat davant la diferència amb la resta del Regne Unit marcada pel Brexit, l’avenç dels nacionalistes a les urnes i el projecte republicà d’una reunificació futura de l’illa. Michelle O’Neill, vicepresidenta del Sinn Féin i ministra principal nord-irlandesa va transmetre al rei el seu condol i va exalçar la figura d’Isabel II. Va dir esperar que «amb l’ara rei les relacions britànics irlandeses s’enforteixin i evolucionin». En l’evolució que busquen hi ha la convocatòria d’un referèndum a la propera dècada al nord i al sud d’Irlanda, per reunificar l’illa sota el segell de la república, posant fi al domini britànic després de 100 anys.