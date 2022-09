La Generalitat gastarà un màxim de 33.113 milions l’any vinent, el 10,3% més

Tret de sortida per als Pressupostos de la Generalitat per a 2023. El conseller d’Economia, Jaume Giró, va anunciar ahir que la Generalitat gastarà l’any que ve un màxim de 33.113 milions d’euros, la qual cosa suposa el 10,3% més que el 2022, gràcies a un major marge de dèficit i augments en els ingressos del sistema de finançament i la recaptació.

Aquest límit, conegut com a sostre de despesa, igual que estableix l’Executiu central, va ser per a l’exercici actual de 29.326 milions, tot i que es van superar els 30.000 milions. Per al 2020, aquest topall va ser de 26.952 milions, si bé la suma aprovada per als departaments va ser finalment de 27.513 milions. La quantitat, que s’anuncia quinze dies abans que l’any passat, correspon a la despesa no financera prevista.

Aquesta xifra per al 2023 permetrà elaborar uns pressupostos «expansius», segons va explicar Giró, que hauran d’ajudar a pal·liar els efectes de la pandèmia i els efectes de la inflació.

Bestretes i recaptació

L’estimació procedeix de les bestretes i de les liquidacions del sistema de finançament per al pròxim exercici, així com dels càlculs sobre els ingressos previstos pels tributs propis. Les bestretes augmenten en més de 2.000 milions sobre 2022, la qual cosa suposa l’11% més, la liquidació és positiva en 1.980 milions. I la part pendent de la liquidació de 2008, que era molt elevada, obliga a retornar 125 milions per any. Tot això dóna 4.304 milions més que l’any anterior.

Si el titular de les finances catalanes aconsegueix tancar els suports suficients, serà el segon exercici consecutiu en el qual la Generalitat aconseguirà tenir comptes públics dins del període establert, és a dir, abans de l’1 de gener de l’any per a les quals han de regir. Des de 2010, coincidint amb l’inici del ‘procés’, fins a 2021 no va aconseguir fer-ho, o bé per haver de prorrogar els pressupostos o per aprovar-los amb retard, en comptes de a desembre de l’exercici precedent com és preceptiu.

Giró va indicar que s’han iniciat les negociacions amb els diferents grups. Va reiterar que la voluntat del Govern és assolir «la majoria suficient» i que els comptes puguin aprovar-se abans de Nadal. Va confessar que ja s’han mantingut contactes i ha recordat que l’Executiu ha d’aplicar dosi de «generositat, però també l’oposició».

L’anunci d’aquest límit en la despesa no financera suposa el primer pas en l’inici de la tramitació dels Pressupostos. El Govern central va assegurar al juliol passat que les comunitats autònomes disposarà l’any que ve de la xifra rècord de 134.335,6 milions, un 24% més que l’any anterior del sistema de finançament.

Catalunya comptarà el pròxim exercici amb uns 500 milions més per a despesa. Aquest és el marge addicional amb el qual comptarà la Generalitat que té a veure amb l’increment del dèficit previst per a les autonomies, que del 0,1% passarà al 0,3% del producte interior brut (PIB) per la flexibilitat en les regles fiscals autoritzada per Brussel·les.