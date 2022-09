Fuerteventura, Menorca, Vigo… O per què no Londres? La campanya ‘Express Days’, que comença aquest dimecres i acaba el 19 de setembre (el termini per a realitzar les reserves) anuncia vols des de 18 euros.

Com succeeix amb aquesta mena de promocions, cal entrar en la web d'Iberia Express i buscar les dates i destins en els quals poden trobar-se vols a aquest preu. Una tasca que no sempre és fàcil, però la veritat és que, tot i que les teves propostes potser no s'ajusten als 18 euros anunciats, és possible trobar altres vols a preus realment baixos.