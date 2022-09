Podem ha proposat, dins de l’executiu, establir un topall temporal a la pujada de les hipoteques de tipus variable amb l’objectiu de protegir les famílies vulnerables davant l’increment de l’Euribor, que a la pràctica suposaria la reducció de fins a 150 euros en les quotes mensuals.

De fet, la formació morada ja va remetre el seu plantejament dilluns mateix al PSOE amb la voluntat de negociar amb vista a incloure la mesura en el decret llei de pla de contingència. Segons han apuntat fonts de la formació, el plantejament és que els bancs ofereixin obligatòriament als seus clients la possibilitat d’acollir-se a una reducció en el seu crèdits hipotecaris. Així, durant un any el diferencial de les hipoteques de tipus variables seria d’un 0,10%, sense augment del termini d’amortització del crèdit.

Crítiques de dreta i esquerra

La proposta va generar diverses reaccions. Des dels seus socis de Govern, el PSOE, van dir només que l’analitzaran «amb molta cura», segons va dir el portaveu socialista, Patxi López. Per a alguns socis d’investidura, com ERC, la proposició va en la direcció adequada, tot i que es queda curta. Mertxe Aizpurua, de Bildu, va ser més concreta en els seus suggeriments, tot reclamant que la mesura no s’apliqui només a les famílies vulnerables sinó que es genealitzi, ja que la crisi energètica ha «reventat» el concepte de família vulnerable.

Des de la dreta, el PP va tornar a criticarniciatives que generen «més i més fum», segons Cuca Gamarra, que va exigir a l’executiu que deixi d’oferir solucions fàcils a problemes complexos «buscant el titular populista».