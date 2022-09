El vicepresident de l’Associació Nacional de Grans Empreses de Distribució (Anged) -com El Corte Inglés-, Javier Millán-Astray, va lamentar que s’estiguin «llançant ombres sobre el comportament de la distribució, que està sent responsable». Les seves declaracions s’emmarquen en un context en el qual la ministra de Treball, Yolanda Díaz, insisteix en la seva proposta de limitar el preu de la compra d’aliments bàsics per a protegir a les famílies de la pujada de la inflació. D’aquesta manera, i segons publica El Economista, acusa els supermercats d’operar com un oligopoli per a topar els seus preus.

Amb tot això, el preu de la cistella de la compra arreu de l’Espanya és ara un 13,8% més del que era l’agost de 2021. Aquesta, és la taxa més elevada en el preu dels aliments i les begudes no alcohòliques des d’agost de 1994. Mentre que en termes mensuals, la pujada ha estat del 0,5%. I és que mes rere mes, costa més emplenar el cistell. El Ministeri de Treball acollia aquest passat dilluns la primera presa de contacte entre Díaz, el ministre de Consum, Alberto Garzón, les associacions de consumidors i les patronals de les grans cadenes de distribució -Anged, ACES i Asedas-. Mentre que els representants governamentals els van demanar fer «un esforç», en tractar-se d’empreses que tenen «marges», les organitzacions empresarials presents en la reunió es van mostrar contràries a limitar els preus o a baixar els seus marges, considerant ineficaç i possiblement generador de «distorsions al mercat» el que se li sol·licita. Però, davant el desacord, la titular de Treball té un potent as a la màniga en forma de Llei de Comerç Minorista, l’article del qual 13 permet una possible intervenció governamental en els preus «prèvia audiència dels sectors afectats».