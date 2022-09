Foment del Treball obre la porta a una pujada del salari mínim per a l’any que ve

La patronal Foment del Treball s’ha mostrat predisposada a una pujada del salari mínim interprofessional (SMI) per al 2023. "Amb els nivells actuals de preus ningú no parla de congelació", va declarar ahir el secretari general de l’entitat, Salvador Guillermo, que, tot i això, va rebutjar entrar en xifres i va remetre aquesta negociació a la d’un pacte de rendes. Des de la històrica organització empresarial catalana s’urgeix el Govern a convocar les taules per intentar ressuscitar un acord ampli entre l’executiu i els agents socials amb el qual domar la important inflació, reduir-la de cara a la recta final de l’any i minimitzar el flux d’acomiadaments que anticipen per als propers mesos.

"Si no hi ha efectes de segona ronda, tot apunta que els propers mesos es constataran reduccions de preus. Per tant, l’actual tensió s’afeblirà. Estem en un moment decisiu", va manifestar el secretari general de Foment. Per part seva, el secretari general de CCOO, Unai Sordo, va advocar per una pujada de l’SMI que "absorbeixi" tota la inflació d’aquest any, cosa que portaria a superar l’objectiu del 60% del salari mitjà compromès pel Govern.