L’executiu no té previst tocar cap dels impostos en els propers pressupostos

Al PSC li està costant que el conseller d’Economia, Jaume Giró, quadri l’agenda, però el plantejament és que la reunió per abordar els pressupostos del 2023 amb el principal partit de l’oposició es produeixi aquesta mateixa setmana i que transcorri allunyada del focus mediàtic. "Volem saber si van de debò", insisteixen els socialistes, que han demanat la trobada malgrat que el president Aragonès rebutja aprovar-los amb el seu suport i que els comuns els porten setmanes d’avantatge en les converses.

Amb el sostre de despesa aprovat –33.000 milions–, la previsió és que no es toqui la carpeta fiscal. El Govern no preveu que s’elimini l’impost de patrimoni ni reformar el de successions, com va aprovar Junts al congrés del juliol, sinó només que s’incorpori el nou gravamen als creuers que ultima la Conselleria d’Acció Climàtica.

Economia és reticent a avançar detalls de les línies mestres dels comptes. Giró els vol aprovar, segons va afirmar ahir a Catalunya Ràdio, cap al 20 d’octubre perquè puguin entrar en vigor l’1 de gener. "Estan començant les negociacions i no hi ha indicacions de cap mena", asseguren fonts de la conselleria. Però hi ha línies vermelles marcades pel president. "Tocar la carpeta fiscal no està a sobre de la taula", insisteixen des de l’entorn d’Aragonès, que ja es va oposar públicament als postulats que va aprovar el partit de Borràs i Turull en la seva trobada. És la filosofia que els comuns esperen que es mantingui.

La formació de Jéssica Albiach, que es va reunir tant la setmana passada com aquesta amb Giró, entén que el punt mig entre augmentar la pressió a les rendes altes, com voldrien ells, i el que defensa Junts està en no tocar res i mantenir les reformes fiscals ja aprovades en els darrers tres anys. Les principals van ser l’increment de l’IRPF per a les rendes superiors als 90.000 euros en els del 2020 i la rebaixa del de les rendes baixes en ls pressupostos vigents.