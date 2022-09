Lidl va inaugurar ahir un nou supermercat a Olot en el qual ha invertit 4,6 milions d’euros i que ha suposat la creació de 27 nous llocs de treball. El nou establiment, situat davant l’Hospital Comarcal de la Garrotxa, disposa d’una sala de vendes de més de 1.200 metres quadrats i un aparcament amb més de 120 places, amb 4 espais reservats per a les estacions de càrrega de vehicles elèctrics. La companyia informa que ha pres diverses mesures per a la reducció d’emissions de CO2 com un sistema de climatització d’alta eficiència, il·luminació LED, i la instal·lació de panells fotovoltaics que permetran generar «el 25% del consum energètic de l’edifici».

La directora regional de Lidl a Catalunya, Ana Luño, va destacar que entre l’oferta de productes del supermercat n’hi haurà de la zona, ressaltant «la importància d’apostar pels productes regionals i de proximitat que afavoreixen tant al consumidor com al productor». L’alcalde d’Olot, Josep Berga Vayreda, i proveïdors locals, com Noel, La Fageda, Giropoma i Espuña, van passar pel nou supermercat el dia de la inauguració.